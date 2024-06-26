Creatio залучає 200 млн дол. інвестицій при оцінці в 1,2 млрд дол.

26 июня 2024 г., 16:09

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Creatio, що розробляє безкодову платформу для автоматизації CRM та корпоративних робочих процесів, сьогодні оголосила про залучення 200 мільйонів доларів інвестицій.

Таким чином компанія з українськими коренями, раніше відома як Terasoft, зараз оцінюється вже в 1,2 мільярда доларів.

Як повідомляється, інвестиційний раунд очолює Sapphire Ventures за участі StepStone Group та поточних інвесторів Volition Capital і Horizon Capital. Раунд є міноритарною інвестицією, спрямованою на підтримку глобальної експансії Creatio, при цьому незмінними залишаються проривна стратегія та бачення продукту компанії, перевірена команда лідерів та неперевершена прихильність до успіху клієнтів, підкреслюється у заяві.

Рік за роком Creatio демонструє 50% зростання доходів світового рівня, значно збільшуючи свою глобальну клієнтську базу та партнерську мережу. Зазначається, що в основі цього успіху лежить швидке отримання прибутку, яке Creatio забезпечує своїм клієнтам завдяки постійним інноваціям платформи, зокрема композитній архітектурі та Copilot на базі Gen AI.

«Разом з нашими партнерами Creatio прагне забезпечити клієнтам безпрецедентне співвідношення часу та вартості завдяки потужному поєднанню No-Code та штучного інтелекту, - заявила Катерина Костерева, генеральний директор та співзасновник Creatio. - Завдяки цій інвестиції ми продовжимо долати традиційний підхід до розробки корпоративного програмного забезпечення, допомагаючи нашим клієнтам прискорити окупність інвестицій та використовувати технології для конкурентної диференціації у своєму бізнесі».

«Ми раді співпрацювати з генеральним директором Катериною Костерєвою та всією командою Creatio. Платформа No-Code від Creatio на основі штучного інтелекту, побудована на унікальній архітектурі, яка пропонує виняткову гнучкість і зручність використання. Ця платформа дозволяє корпоративним клієнтам швидко створювати, розгортати та персоналізувати додатки для різних сценаріїв використання в таких сферах, як CRM, управління справами та автоматизація документообігу. Потужність і гнучкість платформи в поєднанні з невпинною відданістю команди дозволили їм забезпечити чудові показники рентабельності інвестицій і часу, необхідного для створення цінності для своїх клієнтів», - зазначив Раджив Дхам (Rajeev Dham), керуючий директор Sapphire Ventures.

«Ми дуже вражені зростанням компанії та впливом, який платформа Creatio надає її клієнтській спільноті. Компанія вирішує проблему складності та негнучкості традиційних постачальників програмного забезпечення і дозволяє організаціям легко замінити застарілі технології, забезпечуючи найкращий на ринку показник рентабельності інвестицій», - наголоси Шон Кантвелл (Sean Cantwell), керуючий партнер Volition Capital.

Creatio визнана лідером та ефективним виконавцем у численних звітах Gartner та Forrester у сфері Low-Code/No-Code та CRM. Крім того платформа була визнана єдиним лідером у нещодавньому звіті The Forrester Wave: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.

«Creatio є очевидним вибором для своїх клієнтів SaaS і провідним варіантом для підприємств, які хочуть отримати добре керовану розробку та відмінну автоматизацію в масштабних проєктах», - йдеться у звіті, автором якого є Джон Братінчевіч (John Bratincevic), головний аналітик Forrester Research.

Creatio обслуговує найбільші організації світу, серед яких такі гіганти індустрії, як Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Saudi Telecom Company та багато інших.

Після завершення інвестиційного раунду Creatio продовжить реалізацію свого бачення та посилить наступні стратегічні напрямки.

Компанія подвоїть свої інвестиції в R&D, зосередившись на розширенні можливостей розробки за допомогою штучного інтелекту та Copilot. Щоб забезпечити швидку, безпечну та масштабовану автоматизацію без коду, Creatio продовжить впроваджувати інновації у сфері управління без коду та ALM (управління життєвим циклом додатків). Крім того, Creatio розширить свій портфель готових до використання компонентів і шаблонів, розроблених для різних вертикалей, включаючи фінансові послуги, страхування, виробництво та дистрибуцію, серед іншого.

Creatio підтримує стратегію та культуру, орієнтовану на партнерів, 50% бізнесу компанії припадає на партнерів по каналах збуту. Партнерська програма Creatio вже сім років поспіль отримує 5-зірковий рейтинг в CRN Partner Program Guide. Разом зі своїми партнерами Creatio обслуговує тисячі клієнтів у 100 країнах світу, які використовують платформу на 23 мовах. Зазначається, що завдяки новим інвестиціям буде ще більше розширені можливості партнерської мережі.

Окремо підкреслюється, що Creatio буде розширювати свою команду в усіх ключових сферах (R&D, клієнтський успіх, маркетинг, продажі тощо), щоб і надалі забезпечувати негайні результати та персоналізований підхід до клієнтів.

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