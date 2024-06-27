Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 474 вибухонебезпечних предметів

27 июня 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 288 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 474 од. вибухонебезпечних предметів, з них 2 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 114,39 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 31 тис. 706, Херсонщині – 13 тис. 566, Донеччині – 12 тис. 995, Київщині – 10 тис. 737, Миколаївщині – 8 тис. 240, Чернігівщині – 6 тис. 242, Сумщині – 3 тис. 889.



З початку війни здійснено 158 тис. 418 виїздів, ліквідовано 19 тис. 276 пожеж, врятовано 5 тис. 120 осіб, надано психологічну допомогу 251 тис. 313 особам.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 503 тис. 435 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 574 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 137 тис. 593 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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