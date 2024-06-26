Команда КНУ - серед переможців конкурсу Huawei ICT Competition сезону 2023–2024 років

26 июня 2024 г., 15:30

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За заявою «Хуавей Україна», компанія нагородила команду студентів факультету радіоелектроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) за перемогу в конкурсі Huawei ICT Competition сезону 2023–2024 років. За результатами змагання команда LAN Lords у складі студентів Сергія Савенка, Данила Грицького, Богдана Миронова та їхнього тренера, викладача КНУ й сертифікованого інструктора ІКТ Академії Huawei Віталія Мар’яновського посіла перше місце в Україні та третє — у Європейському регіоні.



Під час Huawei ICT Competition учасники застосовували свої знання та навички у двох етапах. У першому вони продемонстрували теоретичні знання у сфері ІКТ, а в другому взяли участь у практичних командних змаганнях. Команди з трьох осіб виконували лабораторні завдання, застосовуючи навички спільної роботи, управління мережами та мережевим обладнанням, налаштування пристроїв для їхнього належного функціонування тощо. За результатами змагання команда LAN Lords виявилася однією з найкращих.



«Завдяки IКТ Академії Huawei цьогоріч у нас з’явилися програми, які мотивують інструкторів та студентів до ще більш активного навчання. Як результат, представники нашого університету опинилися у числі найбільш талановитих команд із найпрестижніших європейських університетів у фіналі Huawei ICT Competition. Таким чином, ми демонструємо, що навіть у складні часи можемо якісно навчати студентів, які потім без додаткової підготовки посідають призові місця на міжнародних змаганнях», — прокоментувала Олена Добржанська, проректорка з науково-педагогічної роботи КНУ.





«Визначні досягнення наших студентів у такому масштабному змаганні свідчать і про те, що вони не лише мають необхідну підготовку, а й добре мотивовані та розуміють, що й заради чого роблять. Саме це поєднання — технологій від компанії Huawei та прагнення студентів до розвитку заради майбутнього — дозволяє підготувати справді висококваліфікованих фахівців», — додав Андрій Нетреба, декан факультету радіоелектроніки та комп’ютерних систем КНУ.





Нагадаємо, що цього року учасниками Huawei ICT Competition стали понад 160 000 студентів із більше ніж 2 000 університетів у 83 країнах і регіонах. За результатами загальноєвропейського регіонального відбору за напрямами мережі, хмари та обчислення перші три місця посіли 13 команд із Туреччини, Італії, Польщі, Іспанії та України. Фінальне змагання між найкращими командами за головний приз відбулося у Китаї у травні цього року.





«Сьогодні ми відзначаємо видатну перемогу наших студентів, які заслужено увійшли до трійки найкращих у Huawei ICT Competition. Своїм результатом вони підтверджують місію компанії Huawei — стимулювати та розвивати студентів, допомагати їм вивчати телекомунікаційні технології. Пишаємося та продовжуємо співпрацю», — поділився Володимир Білавка, заступник директора з персоналу компанії «Хуавей Україна».

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