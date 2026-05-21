Гарнітури HP Poly Mission 800 розроблені для довготривалого використання

21 мая 2026 г., 12:35

Нові флагманські гарнітури HP вже доступні в Україні. HP Poly Mission 800 USB Series – це USB-гарнітура із системою активного шумозаглушення (ANC), яка забезпечує чисте звучання і надійний зв’язок протягом усього дня. Конструкцією передбачено чотири вбудовані мікрофони, індикатор зайнятості на 360° і зручні амбушури. Модель доступна в стерео- або моноверсіях та оптимізована для роботи з великою кількістю вхідних викликів.

Серед особливостей технології: шумозаглушення Al Noise Reduction, яка виявляє і фільтрує сторонні звуки, передаючи лише голос співрозмовника; SoundGuard Digital контролює раптові коливання звуку та безперервний шум, підтримуючи безпечний і комфортний рівень гучності протягом усього дня без спотворення якості мовлення; Super Wideband Audio забезпечує ширший частотний діапазон охоплення для природнішого відтворення деталей і тону голосу, роблячи спілкування подібним до живої розмови.

Динаміки 32 мм гарантують насиченіший звук і чіткішу деталізацію, полегшуючи розпізнавання голосів і зменшуючи стомлюваність під час тривалих сесій. М’які амбушури поліпшують роботу системи активного шумозаглушення: вони щільно прилягають і водночас не створюють надмірного тиску. Легка конструкція гарнітури сприяє комфортному використанню.

Підтримка підключень USB-C та USB-A забезпечує сумісність із багатьма сучасними пристроями, а вбудований контролер спрощує керування дзвінками та відтворенням. Для централізованого налаштування і моніторингу доступне програмне забезпечення HP Poly Studio.

Гарнітури HP Poly Mission серії 800 USB мають сертифікат TCO-105 та відповідають широкому спектру критеріїв сталого розвитку, що охоплюють як екологічну, так і соціальну відповідальність, у ланцюжку постачання і протягом усього «життєвого циклу» продукції.

Рекомендована вартість від 7788 грн.

