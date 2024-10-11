Tesla презентувала Cybercab - роботаксі, яке буде коштувати 30 тис дол. та зʼявиться на ринку у 2027 р.

11 октября 2024 г., 13:25

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Після десятиліття невиконаних обіцянок про безпілотні автомобілі, Ілон Маск представив Cybercab на заході, присвяченому роботаксі Tesla.

У четвер ввечері Tesla анонсувала низький сріблястий двомісний автомобіль без керма і педалей.

Як повідомляє CNBC, під'їжджаючи до сцени на Cybercab майже через годину після того, як мав розпочатися захід “We, Robot”, Маск заявив, що компанія має 21 такий автомобіль. А загалом 50 «автономних» автомобілів знаходяться на студії Warner Bros. у Бербанку, штат Каліфорнія, де Tesla провела свій захід.

Маск не надав жодних подробиць про те, де саме Tesla планує виробляти автомобілі, але сказав, що споживачі зможуть придбати Tesla Cybercab за ціною нижче 30 000 доларів. Він заявив, що компанія сподівається почати виробництво Cybercab до 2027 року. Також Ілон Маск зазначив, що очікує, що наступного року в Техасі та Каліфорнії Tesla запустить «безпілотний FSD» в електромобілях Model 3 і Model Y.

FSD, що розшифровується як Full Self-Driving, - це преміальна система допомоги водієві Tesla, доступна сьогодні в «контрольованій» версії для електромобілів Tesla. Наразі FSD вимагає, щоб за кермом сиділа людина-водій, готова в будь-який момент змінити напрямок руху або загальмувати. На початку цього року Tesla додала слово «контрольований» до назви продукту.

Маск також розкрив плани виробництва автономного електричного Robovan, який може перевозити до 20 осіб або використовуватися для транспортування вантажів.

За його словами, Cybercab і Robovan використовуватимуть індуктивну зарядку, тобто ці автономні транспортні засоби можуть під'їжджати до станції для підзарядки без необхідності підключення до електромережі.

Ілон Маск витратив роки, рекламуючи роботу Tesla над автономними автомобілями та обіцяючи, що вони з'являться на ринку. На цьому шляху він неодноразово виплітав фантастичне бачення для акціонерів, встановлюючи і порушуючи власні дедлайни.

У 2015 році Маск пообіцяв акціонерам, що автомобілі Tesla досягнуть «повної автономності» протягом трьох років. Цього не сталося. У 2016 році Маск заявив, що до кінця 2017 року автомобіль Tesla зможе здійснювати поїздки по пересіченій місцевості без втручання людини. Цього так і не сталося. А в 2019 році під час телефонної розмови з інституційними інвесторами, яка допомогла б йому залучити понад 2 мільярди доларів, Ілон Маск заявив, що в 2020 році Tesla матиме на дорогах 1 мільйон автомобілів, готових до роботи в режимі таксі, здатних відпрацювати 100 годин на тиждень кожен, заробляючи гроші для своїх власників.

У квітні цього року Маск все ще говорив інвесторам, що автономе керування - це майбутнє компанії.

На заході в четвер увечері, який він раніше охарактеризував, як «запуск продукту», Маск привітав присутніх з «вечіркою» і сказав, що вони зможуть здійснити тестові поїздки на автономних автомобілях на місці, в закритому середовищі на території кіностудії.

Наприкінці свого приблизно 23-хвилинного виступу на сцені Маск сказав, що Tesla хоче показати свого гуманоїдного робота, який зараз розробляється і отримав назву Optimus. Він сказав: «Роботи Optimus ходитимуть серед вас», а потім попросив присутніх «бути добрими» до роботів, які подаватимуть напої в барі на території компанії. Презентація закінчилася словами Маска «давайте веселитися», а в прямому ефірі показали групу роботів Optimus, які танцювали під клубні хіти.

Ця подія стала першою презентацією нового продукту Tesla після того, як компанія показала дизайн свого Cybertruck у 2019 році. Кутовий сталевий пікап почали постачати клієнтам наприкінці минулого року, і з того часу він став предметом п'яти добровільних відкликань у США.

Але акції виробника Tesla впали після анонсу роботаксі - майже на на 5,5%.

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