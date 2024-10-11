Шахраї виманюють гроші у користувачів Booking.com та Airbnb

11 октября 2024 г., 15:25

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Компанія Eset попереджає про поширення нових схем шахрайства на популярних платформах бронювання житла, таких як Booking.com та Airbnb. Згідно з телеметрією Eset, шахрайство з бронюванням почало набирати обертів цього року. Кількість випадків шахрайства, пов'язаних з проживанням, різко зросли в липні із більш ніж дворазовим збільшенням числа виявлень.

Шахраї надсилають електронного листа жертві однієї з вищенаведених платформ, заявляючи про проблему з оплатою бронювання. В електронному листі міститься посилання на фальшиву вебсторінку, замасковану під легітимну. Сторінка містить попередньо заповнену інформацію про бронювання, таку як дати заїзду та виїзду, ціна та місцеперебування, а інформація, подана на шахрайських сторінках, відповідає реальним бронюванням користувачів.

Шахраї використовують скомпрометовані облікові записи готелів та орендарів житла на платформах, які вони, ймовірно, отримують, купуючи вкрадені облікові дані на кіберзлочинних форумах. Використовуючи доступ до цих облікових записів, шахраї обирають користувачів, які нещодавно забронювали проживання та ще не заплатили або заплатили зовсім недавно. Такий підхід значно ускладнює виявлення шахрайства, оскільки надана інформація має особисте відношення до жертв, а вебсайти мають вигляд легітимних платформ. Єдиними видимими ознаками шахрайства є адреси шкідливих вебсайтів, які відрізняються від справжніх безпечних ресурсів.

Для реалізації цієї схеми використовується набір інструментів Telekopye, який працює як Telegram-бот для перетворення онлайн-шахрайства на незаконний організований бізнес. Його використовують десятки шахрайських груп, які налічують до кількох тисяч учасників, аби викрасти мільйони євро у своїх жертв. Шахраям не потрібно ніяких технічних знань, оскільки Telekopye робить все сам та за лічені секунди.

Згідно з даними за 2024 рік, ці нові види шахрайства зібрали приблизно половину виявлених шкідливих варіантів, замаскованих під торгові майданчики. Нові види шахрайства зосереджені переважно лише на двох платформах – Booking.com та Airbnb.

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