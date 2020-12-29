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Sergey Petrenko

Cisco и «умные» города

29 декабря 2020 г., 16:35
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Cisco объявил о прекращении проекта Kinetic for City – продажи соответствующих продуктов прекращаются, а поддержка замораживается. Проект представлял собой попытку Cisco переключиться с корпоративных пользователей на города и включал продукты и сервисы для построения решений Smart City. Причина простая – пандемия серьезно ударила по бюджетам городов, которые массово сворачивают ближайшие проекты в области smart solutions, причем сам Cisco тоже не блещет успехами примерно по той же причине – традиционные покупатели в виде корпораций ограничили закупки нового оборудования, ведь они обычно предназначаются для офисов, а их расширение планируют только самые смелые.

Интересно, кстати, что Ubiquiti, скромный, но все же конкурент на рынке сетевого оборудования, производящий решения для очень продвинутых пользователей из SOHO-сектора, чувствует себя прекрасно и зафиксировал рекордные доходы в квартале, который закончился в сентябре этого года. Собственно, я про них подумал именно потому, что тот трафик, который раньше генерировали офисы, теперь перетекает в дома и их решения оказываются самыми гибкими для этого сектора. Но Cisco справится, конечно.

Cisco и «умные» города

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