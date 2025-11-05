МОН оновило вимоги до цифрового навчального контенту, з урахуванням досвіду

5 ноября 2025 г., 14:35

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника. Оновлення сформувалися на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти та спрямовано на підвищення якості цифрового навчального контенту й створення доступного освітнього середовища для всіх учнів.

Серед ключових нововведень – уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів, вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту та можливості офлайн-доступу. Також уточнено правила розміщення навігаційних елементів, використання звукового супроводу й відео, забезпечення зручності користування для різних пристроїв.

Окремий розділ оновлених вимог присвячено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами. Такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками та мають відповідати вимогам стандарту ДСТУ «Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ», а також враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.

