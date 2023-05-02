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МОН запускає дворічний експеримент з впровадження автоматизованої системи оцінювання якості освіти EvaluEd

2 мая 2023 г., 15:25

«Міністерство освіти та науки України» повідомляє про ухвалення урядом постанови «Кабінету міністрів України» про реалізацію експериментального проєкту з впровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти EvaluEd. Відповідно до рішення передбачено розпочати процес його реалізації та затверджено положення і порядок реалізації.

Інформаційно-аналітична система EvaluEd застосовна для: проведення інституційних аудитів закладів освіти; самооцінювання педагогічними колективами якості освітньої діяльності у школах; сертифікації вчителів.

Втілення системи закладає фундамент для цифровізації процедур, пов’язаних із зовнішнім оцінюванням освітніх і управлінських процесів та функціонуванням внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах.

Система розроблена «Державною службою якості освіти України» коштом фінансування уряду Чеської Республіки.

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