У новому навчальному році за парти додатково повернулися 102 тис. школярів

Держава докладає зусиль, щоб створити умови для безпечного очного навчання якомога більшої кількості дітей. У новому навчальному році за парти додатково повернулися ще 102 тисячі школярів.
Наразі загалом в українських школах навчається 3,6 млн учнів. З них очно – 2 млн 50 тис. Це на 311 тис. більше ніж минулого року. Дистанційно здобувають знання 500 тис. дітей, а у змішаному форматі – 723 тис.
Загалом в Україні зараз працює 12273 школи, з яких 64% виключно в очному форматі.
Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора
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