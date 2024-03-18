У межах проєкту «Незламна освіта» освітні заклади отримають ще 2 тис. комп’ютерів

18 марта 2024 г., 10:25

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«Міністерство освіти і науки України» підписало чотиристоронній меморандум із засновниками та благодійними партнерами проєкту з підтримки вчителів та учнів «Незламна освіта». У межах цього проєкту 2 тис. комп’ютерів уже доставлені на склад компанії IT-Integrator та протягом березня будуть передані закладам освіти. Також цього місяця очікують наступні великі надходження техніки. Донорами стали Reusing IT (Велика Британія), а також українські компанії Megatrade та Nibulon.

Проєкт «Незламна освіта», заснований БФ «Фонд освітніх ініціатив», працює в Україні з 2022 року та допомагає вчителям і учням України продовжувати освітній процес в умовах війни в змішаному та дистанційному форматах. Це відбувається завдяки облаштуванню цифрових освітніх центрів, розгортанню мереж Wі-Fi в укриттях та переданні мобільних та стаціонарних гаджетів закладам освіти, які їх потребують. Загалом завдяки співпраці з різними партнерами за час повномасштабного вторгнення до України доставлено вже понад 166 тис. пристроїв.

Кількість партнерів, залучених до підтримки цифровізації закладів освіти України, постійно зростає. Збір техніки відбувається як у Великій Британії, країнах Європейського Союзу та США, так і серед соціально відповідальних бізнесів України.

Загальна потреба та кількість переданих одиниць техніки для освітян у 2022-2024 роках відображається в режимі реального часу на офіційному дашборді МОН України.

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