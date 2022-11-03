Чи варто готуватися до загрози для ЦОД, що трапляється раз на 25 років?

3 ноября 2022 г., 15:25

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Відповідь на це запитання, звісно ж, залежить від того, якими можуть бути наслідки інциденту, нехай він й трапляється досить рідко. Але у випадку високонадійних дата-центрів, забезпечувати цілісність даних необхідно від негативного впливу навіть таких подій.

Думаю, всі чули про геомагнітні бурі та про те, який негативний вплив вони мають як на здоров'я людей, так і на системи зв'язку. Нагадаю, що їхньою причиною є викиди речовини, що досягають нашої планети внаслідок сонячних бур. Під час взаємодії з верхніми шарами атмосфери та магнітним полем Землі, ці потоки спричиняють електромагнітні збурення тієї чи іншої сили. Вчені класифікують їхню інтенсивність за п'ятибальною шкалою. Для повнішого розуміння небезпеки цього природного явища варто мати на увазі, що буря екстремально високого п'ятого рівня G5 може призвести до перегрівання або навіть виходу з ладу силового високовольтного трансформатора, внаслідок чого можливе аварійне відключення мережі енергопостачання. Прикладами таких аварій є дев'ятигодинне вимкнення системи електропередачі Hydro-Québec 1989 року та пошкодження 12 трансформаторів у Південній Африці 2003 р. А до появи сучасних електромереж під час Керрінгтонської аварії 1859 року, яка вважається найсильнішою геомагнітною бурею в історії, були спричинені іскріння та пожежі на кількох телеграфних станціях.

Через свою низьку частоту геомагнітне ЕМВ найсильніше впливає на електричні провідники довжиною в кілометри, такі як високовольтні лінії електропередач в енергосистемі. Індукований струм поводиться подібно до постійного струму (DC) у системі, розрахованій на змінний струм (AC). На щастя, більшість штормів, таких як той, що спостерігався наприкінці літа 2022 року, недостатньо інтенсивні, щоб викликати відключення електроенергії. Оператори мереж можуть компенсувати наведені струми, спричинені невеликим ЕМВ, і продовжувати подачу електроенергії. Однак центри обробки даних можуть зіткнутися з проблемами якості електроенергії - зокрема, з гармонійними спотвореннями (дефектами форми хвилі змінної напруги). Коли електроенергія передається високовольтними лініями до споживачів, вона проходить через низку трансформаторів, кожен з яких знижує напругу, але підсилює гармоніки. Гармоніки досягають найбільшої інтенсивності, коли енергія досягає кінцевого споживача, в цьому випадку центру обробки даних.

Більшість систем безперебійного живлення (ДБЖ) для центрів оброблення даних спроєктовано таким чином, щоб враховувати деякі гармоніки та захищати подальше обладнання, але геомагнітні явища ЕМВ можуть перевантажити ці вбудовані засоби захисту, що може призвести до пошкодження ДБЖ або іншого обладнання. Вплив гармонік у центрі обробки даних може охоплювати неефективну роботу ДБЖ, пошкодження випрямляча ДБЖ, спрацьовування автоматичних вимикачів, перегрівання проводки, несправність двигунів механічного обладнання і, в кінцевому підсумку, фізичне пошкодження ІТ-обладнання.

Деякі оператори електромереж уже встановлюють захисні пристрої для захисту своєї інфраструктури від геомагнітного ЕМВ, позбавляючи своїх клієнтів вторинних наслідків відключень і гармонік.

Ті оператори центрів обробки даних, які включають ризик ЕМІ в загальну оцінку ризиків, можуть підвищити стійкість своєї інфраструктури шляхом впровадження власних засобів захисту від ЕМІ. Основні загрози для окремих центрів обробки даних від геомагнітного ЕМІ - відключення електроенергії та гармоніки - діють через електромережу. Оператори можуть керувати цим ризиком, відключаючись від мережі та працюючи на резервному живленні. Під час підготовки до невеликих геомагнітних бур може бути доцільно збільшити кількість сховищ палива/енергії на об'єкті.

Ефективніший захист, імовірно, забезпечить принцип географічно розосередженої багатосайтової стійкості, з рознесенням дата-центрів на тисячі кілометрів. Більш локалізований вплив ЕМВ - наприклад, від невеликого геомагнітного ЕМВ або навмисного ЕМВ - не вплине на віддалені об'єкти, тому економічні аргументи на користь підтримання працездатності при таких подіях можуть бути більш вагомими.

Поінформованість про ЕМІ як про ризик для центрів обробки даних зростає. Передова практика захисту від ЕМІ ще не усталилася в галузі ЦОД, але періодичні оцінювання ризиків дадуть змогу операторам використовувати оновлену інформацію та рекомендації в міру їхньої появи.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада