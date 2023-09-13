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Чергову партію fpv-дронів Toro відправлено на фронт

13 сентября 2023 г., 19:23

Чергову партію fpv-дронів Toro відправлено на фронт

Як повідомив канал Ukrainian FPV drone TORO, нова партія дронів відправлена до зони бойових дій. На думку експертів, ці рішення українського виробництва є одними з найкращих у fpv-категорії.

Серед їх переваг відзначається висока оперативність розгортання, що становить близько 5 хвилин. Дрони Toro забезпечують дальність 10 чи 15 км залежно від вантажності 1,1 чи 1,6 кг. Радіус виявлення мети становить 200 метрів.

За заявою виробника, їм уже налагоджено виробничий процес, тому залежно від обсягу партії (від 6 штук) вона буде готова від одного до 45 днів.

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