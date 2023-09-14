З початку війни Україна отримала з Кореї 20 резервних електростанцій та інше обладнання

14 сентября 2023 г., 8:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з корейською делегацією на чолі з Міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом.

Очільник Міненерго ознайомив представників корейської сторони зі станом енергетичної системи України і наслідками прицільних російських атак, яких зазнали енергетичні об’єкти.

Герман Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, надану енергетичному сектору України. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з Республіки Корея надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 20 резервних електростанцій і 5 міні-екскаваторів, які використовуються, зокрема, у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах.

Міністр енергетики України окремо акцентував на зацікавленості української сторони у розвитку співпраці з Республікою Корея у впровадженні технологій малих модульних реакторів та потенціалі розміщення відповідних науково-виробничих баз в Україні.

Сторони також обговорили потенціал співпраці у сфері ВДЕ, зокрема вітрової і сонячної енергетики.

Міністр Вон Хі Рьонг своєю чергою наголосив на зацікавленості корейських інженерних та конструкторських компаній в інвестиціях у відновлення українського енергосектору. Також він повідомив про запланований в Україну візит Міністра торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея, у межах якого планується обговорення конкретних проєктів співпраці з відновлення українського енергосектору з огляду на необхідність впровадження механізмів децентралізації генерації, а також систем обліку і розумного споживання електроенергії в Україні.

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