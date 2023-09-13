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Thunderbolt 5 забезпечить швидкість 80 Гбіт/c з розгоном до 120 Гбіт/c

13 сентября 2023 г., 16:35
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Thunderbolt 5 забезпечить швидкість 80 Гбіт/c з розгоном до 120 Гбіт/c

Компанія Intel оголосила специфікацію інтерфейсу Thunderbolt 5 та провела демонстрацію його роботи з використанням ноутбука та докстанції.

Thunderbolt 5 забезпечує двонапрямну пропускну здатність 80 Гбіт/с, а з функцією Bandwidth Boost - до 120 Гбіт/с для найкращої якості відображення інформації. Ці вдосконалення дозволять утричі збільшити пропускну здатність порівняно з найкращими наявними рішеннями для підключення. Зазначається, що Thunderbolt 5 задовольнить потреби творців контенту та геймерів у високій пропускній здатності. Побудований на базі галузевих стандартів, включаючи USB4 V2, Thunderbolt 5 буде широко сумісним із попередніми версіями Thunderbolt та USB.

"Thunderbolt 5 забезпечить кращу в галузі продуктивність і можливості для підключення комп'ютерів до моніторів, док-станцій, систем зберігання даних та мобільних ПК, а нове покоління продуктивності Thunderbolt 5 забезпечить ще більше можливостей для найвибагливіших користувачів", заявив Джейсон Зіллер (Jason Ziller), генеральний менеджер підрозділу клієнтських підключень Intel.
Thunderbolt 5 забезпечить швидкість 80 Гбіт/c з розгоном до 120 Гбіт/c
Thunderbolt 5 перевершує Thunderbolt 4 за кількома параметрами, у тому числі:
- дворазове збільшення загальної двоспрямованої пропускної спроможності; Bandwidth Boost забезпечує триразове збільшення пропускної спроможності інтенсивного використання відео, до 120 Гбіт/с.
- Подвоєна пропускна здатність PCI Express для швидшого зберігання даних та зовнішньої графіки.
- Побудований на базі галузевих стандартів, включаючи USB4 V2, DisplayPort 2.1 та PCI Express Gen 4; повністю сумісний із попередніми версіями.
- Подвоєна пропускна здатність Thunderbolt Networking для високошвидкісного з'єднання ПК із ПК.
- Використання нової сигнальної технології PAM-3 дозволяє досягти значного збільшення продуктивності при використанні сучасних друкованих плат, роз'ємів та пасивних кабелів довжиною до 1 м.

Комп'ютери та аксесуари на базі контролера Thunderbolt 5 від Intel, який отримав кодову назву Barlow Ridge, мають з'явитися у продажу з 2024 року.

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