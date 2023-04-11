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Черговий форум з ІТ-технологій BIT-2023 відбувся в Івано-Франківську

11 апреля 2023 г., 13:35

Черговий форум з ІТ-технологій BIT-2023 відбувся в Івано-Франківську

Наприкінці березня Івано-Франківськ зустрів форум з ІТ-технологій BIT-2023 (Міжнародний Форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо Безпеки»), який вже не перший рік проводить маркетингова агенція CIS Events Group Ukraine.

Задачі форуму – познайомити керівників та співробітників ІТ-департаментів з корпоративного ринку з новими технологіями в ІТ, які необхідні для розвитку та ефективного розвитку бізнесу в Україні. Захід проходив у форматі офлайн та транслювався онлайн. З презентаціями форуму охочі можуть ознайомитись на сайті CIS Events Group, фотозвіт представлено за посиланням.

Партнерами заходу виступили компанії: Ucloud, MUK, Grandstream Networks, Jabra, АСБІС-Україна, Prestigio Solutions, Q-nomy, Thomson, Eset, Canon, Keycallу, ELKO Ukraine, «Комп’ютерний Огляд» та інші.

Черговий форум з ІТ-технологій BIT-2023 відбувся в Івано-Франківську

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