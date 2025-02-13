CIS Events Group Ukraine запрошує взяти участь у Міжнародному форумі BIT&BIS-2025 

13 февраля 2025 г., 16:00

0

Tweet

Агенція CIS Events Group Ukraine запрошує охочих 20 лютого взяти участь у Міжнародному Форумі «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо КЦ. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building» (або BIT&BIS-2025).

Форум охоплює широку тематику хмарних обчислень, бізнес-аналітики, великих даних, зберігання та обробки інформації, Інтернету речей, інформаційної безпеки, побудови кабельних мереж, інженерних систем будівель і телеком-ліній, тестування і діагностики систем зв'язку, розгортання сучасних інформаційно-комунікаційних сервісів (рішення, послуги, продукти, технології та експертиза) тощо.

В межах BIT&BIS-2025 проходитиме секція «Навколо контакт-центру», яка складається з двох основних напрямків – технології, які зараз застосовуються в контакт-центрах задля оптимізації роботи, та ігротехнік, які використовують для максимально швидкого та ефективного навчання, зміцнення команди, підвищення мотивації колективу. Основна увага буде приділена практичним напрацюванням, друга частина повністю складається з різного типу ігор.

Зокрема відвідувачі форуму зможуть: дізнатися про найновіші тенденції у світі цифрових технологій, кібербезпеки, хмарних рішень та Big Data; взяти участь у дискусіях з провідними експертами галузі; дослідити нові інструменти та стратегії, що допоможуть вашій організації розвиватися в умовах цифрової трансформації; покращити свої навички у спілкуванні з клієнтами, відвідавши майстер-класи та ігропрактики на спеціалізованій секції «Навколо КЦ».

Міжнародний форум BIT&BIS-2025 відбудеться у Києві, за адресою вул. Антоновича, 52, ДЕПО – Конференц-хол.

Початок року – гарний час для запуску нових проєктів, ділових знайомств та нових угод.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увага! Число місць обмежено. Організатори роблять все можливе, щоб захід був цікавим для всіх учасників, спілкування на ньому – продуктивним і максимально насиченим, а обмін досвідом – взаємовигідним. Тому участь у форумі можлива тільки після попередньої реєстрації та кваліфікаційного відбору.

Віримо у ЗСУ, Разом переможемо, Слава Україні!

З повагою, команда CIS Events Group Ukraine!

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS