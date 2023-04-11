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Kyocera будує завод за 0.5 млрд дол. з випуску компонентів для напівпровідників

11 апреля 2023 г., 14:45
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Корпорація Kyocera оголосила, що досягла угоди про придбання близько 37 акрів землі для нового заводу в індустріальному парку Minami Isahaya в місті Ісахая, префектура Нагасакі. 

Будівництво розпочнеться у жовтні 2023 року.

В комапанії очікують, що в електронній промисловості попит на компоненти зростатиме разом із такими тенденціями, як мініатюризація, розвиток напівпровідникових технологій, зростання функціональності смартфонів та інших комунікаційних пристроїв, розширення базових станцій та центрів обробки даних 5G, а також поширення нових автомобільних інновацій.

Щоб задовольнити цей попит, Kyocera проектує новий завод з виробництва тонких керамічних компонентів, що використовуються в напівпровідникових пристроях та планує розпочати виробництво в 2026 році.

Як повідомляє Nikkei, компанія має намір вкласти 62 млрд ієн (470 млн дол.) у цей завод і він буде першим, побудованим Kyocera в Японії за останні двадцять років. За даними видання, цей виробник сьогодні займає до 80% світового ринку у різних сегментах керамічних компонентів для напівпровідникової індустрії. 

На найближчі три роки керівництво Kyocera запланувала капвитрати на рівні 900 млрд ієн (6,9 млрд дол.) - це майже вдвічі більше того, що було у попередні три роки. Половину цього бюджету буде спрямоване на розвиток бізнесу в галузі напівпровідників.

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