ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій для телефонів

11 апреля 2023 г., 12:35

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Як повідомляє CNBC, ФБР застерігає споживачів від використання безкоштовних громадських зарядних станцій.





Шахраї можуть взяти під контроль доступні зарядні пристрої та заразити пристрої шкідливим програмним забезпеченням або програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до смартфона, планшета або комп'ютера користувача.





«Уникайте використання безкоштовних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах, - йдеться у твіті місцевого відділення ФБР у Денвері. - Зловмисники придумали, як використовувати громадські USB-станції, щоб мати доступ на підключенні пристрої для впровадження шкідливого програмного забезпечення та програм для моніторингу. Носіть із собою власний зарядний пристрій та

USB-шнур або використовуйте звичайну електричну розетку».





ФБР має подібні рекомендації на своєму веб-сайті, щоб уникнути використання громадських зарядних пристроїв.





У місцевому відділенні ФБР у Денвері заявили, що повідомлення у Twitter мало рекомендаційний характер, і поки що не було жодного конкретного випадку, який би спонукав до його оприлюднення.





Федеральна комісія зв'язку США ще у 2021 р. попереджала про

“juice jacking”, одну зі схем завантаження шкідливого програмного забезпечення. Споживчі пристрої зі скомпрометованими USB-кабелями можуть бути викрадені за допомогою програмного забезпечення, яке стягує імена користувачів та паролі, попереджала тоді FCC. Комісія закликала споживачів уникати таких публічних зарядних станцій.

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