Міжнародний форум BIT-2023 у Львові (24 травня) 

11 мая 2023 г., 15:25

24 травня Львів зустріне міжнародний форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо Безпеки» (BIT-2023). Цей галузевий захід, що відрізняється комплексним підходом, якістю інформаційного наповнення та неповторною атмосферою, традиційно збере представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.

ІТ технології – це основа ефективності, розвитку та життєдіяльності будь-якого бізнесу, а в період війни – це ще і його безпека та можливість збереження.

На форумі партнери представлять нові ІТ-рішення для підтримки бізнесу. Також Ви зможете поспілкуватись з вендорами та поділитись з ними своїми проблемами та потребами. Маємо надію, що цей форум буде сприяти підтримці економіки України.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень