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Міжнародний форум BIT&BIS-2023 – Київ, 20 вересня 

6 сентября 2023 г., 16:15

Міжнародний форум BIT&BIS-2023 – Київ, 20 вересня

20 вересня Київ зустріне Міжнародний Форум «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо КЦ. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building» (або BIT&BIS-2023). Цей галузевий захід відрізняється комплексним підходом, якістю інформаційного наповнення та неповторною атмосферою, традиційно збере представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.

Цього разу відвідавши виставку форуму BIT&BIS-2023, ви матимете можливість познайомитись з обладнанням таких світових виробників, як Apple, Poly, Assmann, Logitech, Axtel, Prestigio Solutions, А-ком, Залізний Гарі, Softing IT Networks, TEMPO, Jonard Tools, GrandWay, SWIFT, LENKENG та інші.

Вперше на виставці буде представлено унікальний продукт Attack Index – автоматизований сервіс аналітики, моніторингу, прогнозування та конкурентної розвідки.

ASSMANN Electronic також вперше представить на заході мережеві рішення від DIGITIUS на прикладі укомплектованої мережевої шафи для сегмента SOHO (DN-10-05U-1).

Форум BIT&BIS-2023 відбудеться у столичному Mercure Congress Centre за адресою: Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 6.

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