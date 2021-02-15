 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1253)

07.02 - 14.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Череда землетрясений в Японии может поднять цены на полупроводники

15 февраля 2021 г., 17:55
0 
 

На прошедших выходных в Японии было сразу два мощных подземных толчка — первое с магнитудой до 7,3 баллов, а второе около 5 баллов. Наиболее сильно это было заметно в префектуре Вакаяма в центральной части острова Хонсю.

В результате землетрясений ряд предприятий приостановили работу.

Как сообщается, компания Renesas остановило свое предприятие в префектуре Ибараки на острове Хонсю. Хотя нет заметных разрушений на заводе и не пострадали системы энергообеспечения, но в производственных процессах задействованы опасные химикаты и есть необходимость все перепроверить.

Когда предприятие Renesas возобновит работу не известно. Компания является одним из ведущих поставщиков чипов для автопрома и сложившаяся ситуация может только обострить проблемы с уже имеющимся дефицитом компонентов.

Кроме того, по сообщениям Nikkei Asian Review, не исключено, что из-за землетресения могли остановить работу некоторые производители химических ингридиентов для выпуска полупроводников. Известно, что завод Shin-Etsu Chemical в Фукусиме остановил работу и готовится к перезапуску производства. Также не работают предприятия Mitsui Chemicals в префектуре Тчиба, там вощникли проблемы с энергобеспечением, решение которых может занять до двух недель.

По мнению наблюдателей, хотя общая картина с предприятиями на о. Хонсю пока до конца не ясна, однако даже минимальная остановка многих из них может заметно повлиять на ситуацию в полупроводниковом сегменте. И поскольку там, итак, наблюдается дефицит практически по всем направлениям, землетресение в Японии может послужить тригерром для очередного витка цен.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  