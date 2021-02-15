Череда землетрясений в Японии может поднять цены на полупроводники

15 февраля 2021 г., 17:55

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На прошедших выходных в Японии было сразу два мощных подземных толчка — первое с магнитудой до 7,3 баллов, а второе около 5 баллов. Наиболее сильно это было заметно в префектуре Вакаяма в центральной части острова Хонсю.



В результате землетрясений ряд предприятий приостановили работу.



Как сообщается, компания Renesas остановило свое предприятие в префектуре Ибараки на острове Хонсю. Хотя нет заметных разрушений на заводе и не пострадали системы энергообеспечения, но в производственных процессах задействованы опасные химикаты и есть необходимость все перепроверить.



Когда предприятие Renesas возобновит работу не известно. Компания является одним из ведущих поставщиков чипов для автопрома и сложившаяся ситуация может только обострить проблемы с уже имеющимся дефицитом компонентов.



Кроме того, по сообщениям Nikkei Asian Review, не исключено, что из-за землетресения могли остановить работу некоторые производители химических ингридиентов для выпуска полупроводников. Известно, что завод Shin-Etsu Chemical в Фукусиме остановил работу и готовится к перезапуску производства. Также не работают предприятия Mitsui Chemicals в префектуре Тчиба, там вощникли проблемы с энергобеспечением, решение которых может занять до двух недель.



По мнению наблюдателей, хотя общая картина с предприятиями на о. Хонсю пока до конца не ясна, однако даже минимальная остановка многих из них может заметно повлиять на ситуацию в полупроводниковом сегменте. И поскольку там, итак, наблюдается дефицит практически по всем направлениям, землетресение в Японии может послужить тригерром для очередного витка цен.

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