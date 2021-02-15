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McLaren Racing будет использовать Cisco Webex

15 февраля 2021 г., 16:37
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McLaren Racing будет использовать Cisco Webex

McLaren Racing сообщила о новом многолетнем партнерстве с Cisco Webex в гонках «Формулы-1».

Как отмечается, платформа Cisco Webex будет использоваться в повседневной работе McLaren Racing для укрепления взаимодействия подразделений, находящихся в различных точках планеты. Облачный инструментарий Cisco Webex даст возможность преодолеть географические границы и организовать виртуальные события, которые позволят болельщикам и партнерам  стать ближе к команде.

Уже в 2021 г. Cisco Webex станет основой стримингового сервиса McLaren Slipstream, с помощью которого партнеры McLaren смогут увидеть скрытую от посторонних глаз работу команды McLaren Ф1. Прошлым летом, когда сервис действовал в тестовом режиме, партнеры и гости McLaren могли близко общаться с командой, находясь в любой точке мира.

Партнерство предусматривает размещение логотипов Cisco Webex на конструктивных элементах (дугах безопасности и понтонах) болидов McLaren MCL35M, а также на  комбинезонах пилотов команды McLaren Ландо Норриса (Lando Norris) и Даниэля Риккардо (Daniel Ricciardo).

«Мы рады сообщить об этом партнерстве и приветствуем сотрудничество Cisco Webex с нашей командой. Возможность соединиться с теми, кто находится в разных частях света сейчас важна как никогда, и работа с Cisco Webex будет и впредь сближать болельщиков и партнеров с нашей командой, -  отметил Марк Уоллер (Mark Waller), коммерческий директор McLaren Racing.

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