Kioxia представляє серію SSD EG7: QLC-пам'ять нового покоління з продуктивністю на рівні TLC

27 апреля 2026 г., 14:35

Корпорація Kioxia анонсувала вихід нової серії твердотільних накопичувачів KIOXIA EG7. Це перше клієнтське рішення компанії, у якому використано 4-бітову технологію BiCS FLASH 8-го покоління (QLC). Новинка розроблена для постачальників готових систем (OEM) і пропонує продуктивність, що раніше була властива дорожчим TLC-рішенням, забезпечуючи при цьому кращу вартість володіння (TCO).



Серія EG7 орієнтована на широкий спектр пристроїв: від ультратонких ноутбуків до комерційних і споживчих настільних ПК.



Завдяки використанню 3D-пам'яті BiCS FLASH 8-го покоління, накопичувачі KIOXIA EG7 забезпечують високу швидкість обробки даних при низькому енергоспоживанні: послідовне читання - до 7000 МБ/с; послідовний запис - до 6 200 МБ/с; довільне читання/запис - до 1 000 000 IOPS.



Нові SSD підтримують специфікацію NVMe 2.0d, що надає виробникам ПК більше можливостей для керування пристроями та проєктування систем. Для максимальної сумісності з різними формфакторами пристроїв серія EG7 випускається у трьох варіантах: M.2 Type 2230, 2242 та 2280.



Накопичувачі серії EG7 належать до сегмента «value-oriented» (орієнтованих на вигідну ціну). Це DRAM-less рішення, які використовують технологію Host Memory Buffer (HMB). Вона дозволяє накопичувачу використовувати частину системної пам'яті ПК як кеш, що знижує енергоспоживання та вартість пристрою, зберігаючи при цьому високу швидкість відгуку.



Новинка оснащена інтерфейсом PCIe 4.0, підтримує функції самошифрування (SED) згідно зі стандартом TCG Opal 2.02.



Для KIOXIA EG7 доступні місткості 512 ГБ, 1024 ГБ та 2048 ГБ.



Наразі Kioxia надає зразки накопичувачів серії EG7 окремим OEM-партнерам для тестування. Очікується, що перші серійні комп'ютери, оснащені новими SSD, почнуть з'являтися на ринку з другого кварталу 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI