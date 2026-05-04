Команда з Ірпеня здобула нагороду хакатону Teens in AI з платформою для керування ПК поглядом

4 мая 2026 г., 13:35

Команда школярів HOW AI з Ірпеня виборола друге місце серед учасників зі 101 країни на міжнародному фіналі Teens in AI. Інноватори презентували EyraLearning – інклюзивну освітню платформу, яка робить навчання для дітей із фізичними порушеннями сучасним і безбар’єрним.

Понад 2,2 млн дітей із фізичними порушеннями не можуть писати, друкувати чи користуватися сенсорними екранами. Через це вони мають на 42% менше шансів закінчити навіть початкову школу.

Команда HOW AI розв’язала цю проблему: підлітки розробили браузерну платформу, яка керується винятково рухом очей (hands-free) через звичайну вебкамеру. Штучний інтелект адаптує контент під потреби дитини, трансформує уроки в доступні формати та забезпечує голосовий супровід. Розробники відкалібрували алгоритми на великих масивах даних, щоб система точно розпізнавала погляд навіть за порушень моторики.

Над проєктом працювали учні Ірпінського ліцею інноваційних технологій (ментор – Іван Нечипорук): Марія Коваленко, Софія Бондар, Марія Зекунова, Надія Шпирок, Марина Скудова та Кирило Матухно.

