Samsung встановлює історичний максимум квартальної виручки - 90,88 млрд дол.

1 мая 2026 г., 17:15

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила фінансові результати за перший квартал 2026 року, зафіксувавши історичні максимуми за всіма ключовими показниками.

Консолідований дохід корпорації склав рекордні 133,9 трлн вон (90,88 млрд дол.), що на 43% більше порівняно з попереднім кварталом.

Загальний операційний прибуток компанії злетів до 57,2 трлн вон (38,82 млрд дол.), підкреслюючи лідерство на ринку пам'яті.

Головним драйвером зростання став підрозділ Device Solutions (DS), виручка якого склала 81,7 трлн вон (55,45 млрд дол.), а операційний прибуток досяг вражаючих 53,7 трлн вон (36,45 млрд дол.).

В межах підрозділу DS історичний рекорд за виручкою встановив напрямок Memory Business, адресуючи високий попит на AI-рішення. Samsung першою у галузі розпочала масові поставки модулів HBM4 та SOCAMM2 для платформи Vera Rubin від NVIDIA, а також вчасно вивела на ринок накопичувачі PCIe Gen6 SSD. Підрозділ отримав 53,7 трлн вон (36,45 млрд дол.) виручки. У другому кварталі 2026 року компанія планує надати перші зразки HBM4E для зміцнення технологічного відриву. Напрямок Foundry, попри сезонні фактори, продовжує розробку 1,4-нм техпроцесу та нарощує виробництво другого покоління 2-нм чипів.

Сегмент Device eXperience (DX) продемонстрував зростання продажів на 19%. Підрозділ MX (Mobile eXperience) згенерував 38,1 трлн вон (25,86 млрд дол.) виручки та 2,8 трлн вон (1,9 млрд дол.) прибутку завдяки успіху флагманів Galaxy. У другій половині року Samsung очікує подальшого прискорення попиту завдяки впровадженню Agentic AI та випуску нових складних моделей. Підрозділ побутової техніки зафіксував дохід у 14,3 трлн вон (9,7 млрд дол.), стабілізувавши прибутковість через продажі преміальних телевізорів.

Дисплейний бізнес Samsung Display Corporation приніс 6,7 трлн вон (4,55 млрд дол.) доходу з пераційним прибутком 400 млрд вон (271 млн дол.), на що вплинула висока вартість компонентів пам'яті. Компанія Harman також зафіксувала тимчасове зниження прибутків через сезонність, але розраховує на зростання за рахунок розширення автомобільних замовлень у другому кварталі. Samsung планує агресивно нарощувати частку високотехнологічних продуктів, таких як DDR5 та eSSD, щоб задовольнити запити глобальних гіперскейлерів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI