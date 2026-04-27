Framework Laptop 13 Pro - «MacBook Pro для користувачів Linux» із рекордною автономністю та модульним дизайном

Компанія Framework офіційно анонсувала Framework Laptop 13 Pro - найбільш радикальне оновлення своєї лінійки за останні шість років. Новинка отримала повністю перероблений алюмінієвий корпус, найновіші процесори Intel Core Ultra Series 3 та унікальну модульну пам'ять LPCAMM2, що в сукупності дозволило досягти виняткових показників автономності.



Головною претензією до попередніх поколінь Framework була обмежена тривалість роботи від батареї. У моделі Pro цю проблему вирішено кардинально. Завдяки акумулятору місткістю 74 Вт·год (збільшення на 22%) та новітній енергоефективній архітектурі, ноутбук демонструє понад 20 годин відтворення 4K-відео в Netflix.



Це на 12 годин більше, ніж у попереднього покоління, і навіть дещо перевищує показники 14-дюймового MacBook Pro на базі чіпа M5. Для забезпечення такої щільності енергії (850 Вт·год/л) компанія використала нову хімію елементів живлення, яка зберігає 80% місткості навіть після 1000 циклів заряджання.



Всередині Framework Laptop 13 Pro встановлені процесори Intel Core Ultra Series 3 (покоління Panther Lake), побудовані на техпроцесі 18A.



Гібридна архітектура передбачає до 16 ядер, включаючи нові «Low Power Efficient» ядра, що дозволяють системі працювати абсолютно безшумно під час легких навантажень.



Графіка містить 12 ядер Xe3 (у версіях X7 та X9) здатні запускати AAA-ігри рівня Cyberpunk 2077.



Вперше використано модулі LPCAMM2. Це новий формат, який поєднує енергоефективність розпаяної пам'яті LPDDR5X (швидкість до 7467 МТ/с) із можливістю заміни та апгрейду. Доступні конфігурації на 16, 32 та 64 ГБ.



Framework розробила свій перший повністю кастомний дисплей, оптимізований для програмістів та розробників. Це 13,5-дюймова панель зі співвідношенням сторін 3:2 та роздільною здатністю 2880x1920. Її яскравість до 700 ніт, контрастність - 1800:1, змінна частота оновлення 30–120 Гц.



А підтримка технології in-cell touch нарешті додала підтримку сенсорного введення.



Антивідблисковий матовий поляризатор матриці забезпечує чудову видимість при яскравому світлі.



Корпус ноутбука тепер повністю виточується (CNC) з цільних блоків алюмінію 6063, що зробило його надзвичайно жорстким при вазі 1,4 кг. Також додано тактильний тачпад (haptic touchpad) на основі чотирьох п'єзоелементів, що ставить його в один ряд із кращими рішеннями на ринку.



Framework Laptop 13 Pro став першим офіційно сертифікованим пристроєм для Ubuntu. Користувачі можуть замовити конфігурацію з уже встановленою ОС Ubuntu, що гарантує ідеальну роботу всіх компонентів, підтримку прошивок через LVFS та оптимізовані патчі «з коробки». Також доступні версії на базі нових процесорів AMD Ryzen AI 300 Series.



Попри повну зміну внутрішньої архітектури, Framework залишилася вірною принципам ремонтопридатності. Нові материнські плати та дисплеї повністю сумісні з корпусами попередніх поколінь. Власники старих моделей Framework 13 можуть просто купити «Upgrade Kit» і встановити нову начинку у свій старий ноутбук.



Вже відкрити попередні замовлення: DIY Edition (зберіть самі) - від $1199; Pre-built (готовий до роботи) - від $1499.



Перші постачання заплановані на червень 2026 року.



«Ми хотіли довести, що можна мати комп’ютер, який є витонченим, міцним і високопродуктивним, але при цьому поважає ваші права на ремонт і свободу вибору софту», - підсумували в компанії.

