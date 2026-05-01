Квартальний дохід Qualcomm зменшився на 3% до 10,6 млрд дол

Компанія Qualcomm оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши дохід у розмірі 10,6 млрд дол., що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але вище за очікування аналітиків.

Чистий прибуток за GAAP склав 6,88 дол. на акцію, що включає разову податкову вигоду в розмірі 5,7 млрд дол. від переоцінки відстрочених активів. Без урахування цього чинника прибуток на акцію за Non-GAAP склав 2,65 дол., перевищивши консенсус-прогноз у 2,55 дол.

Основним драйвером стійкості корпорації став підрозділ QCT, чия виручка склала 9,1 млрд дол. попри загальне зниження на 4%. Усередині цього сегмента спостерігається чітка розбіжність між напрямками: доходи від чипів для смартфонів скоротилися на 13%, склавши 6,0 млрд дол. через стриманий попит та дорожнечу комплектуючих пам'яті. Водночас автомобільний напрямок встановив черговий рекорд із виторгом у 1,33 млрд дол., що на 38% більше, ніж торік. Сегмент IoT також показав зростання на 9%, досягнувши 1,73 млрд дол., що підтверджує успішну диверсифікацію бізнесу Qualcomm поза межами ринку мобільних пристроїв.

Ліцензійний підрозділ QTL згенерував 1,38 млрд дол. доходу, продемонструвавши зростання на 5% та надзвичайно високу операційну маржу на рівні 72%. Керівництво компанії на чолі з Крістіано Амоном (Cristiano Amon) наголосило на активному впровадженні АІ-агентів у всі платформи, що суттєво розширює дорожню карту продуктів. Важливою подією кварталу став старт проекту з розробки кастомних чипів для великого гіперскейлера, поставки яких у сегмент дата-центрів мають розпочатися вже до кінця 2026 календарного року. Компанія очікує, що ринок смартфонів досягне дна у третьому кварталі, після чого почнеться циклічне відновлення.

Протягом звітного періоду Qualcomm повернула акціонерам 3,7 млрд дол. через дивіденди та викуп 19 млн акцій на суму 2,8 млрд дол. Рада директорів також авторизувала нову масштабну програму зворотного викупу на 20 млрд дол., що стало додатковим сигналом впевненості для ринку. За словами Крістіано Амона, компанія вже досягла річного темпу виручки в автомобільному секторі на рівні понад 5 млрд дол. і планує завершити фіскальний рік із показником вище 6 млрд дол. Більш детальний оновлений прогноз щодо напрямків Physical AI та Edge Computing буде представлено під час Дня інвестора 24 червня.

Звітність Qualcomm за другий квартал 2026 року фіксує успішне завершення першого етапу стратегічного розвороту компанії від залежності від смартфонів. Попри двозначне падіння доходів у мобільному сегменті, вибухове зростання в Automotive на 38% дозволило компенсувати втрати та зберегти операційну стійкість. Це критично важливо в контексті майбутнього припинення ліцензійної угоди з Apple у 2027 році. Qualcomm фактично перетворюється на інфраструктурного гравця, який забезпечує інтелект не лише для персональних гаджетів, а й для автономного транспорту та хмарних обчислень.

Найбільшим стратегічним ризиком залишається здатність компанії конвертувати поточний АІ-хайп у реальні прибутки в сегменті дата-центрів. Вихід на ринок ASIC-чипів ставить Qualcomm у пряму конкуренцію з усталеними лідерами галузі, що вимагатиме значних капітальних інвестицій на фоні нестабільного ринку смартфонів. Однак наявність нової програми викупу акцій на 20 млрд дол. та стабільні надходження від ліцензування QTL створюють необхідну фінансову «подушку» для тривалої технологічної експансії, результати якої стануть очевидними після запуску кастомного кремнію наприкінці року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI