Check Point та NVIDIA презентують рішення для захисту АІ-фабрик

Компанія Check Point Software Technologies Ltd., світовий лідер у сфері кібербезпеки, оголосила про співпрацю з NVIDIA для створення інтегрованого рішення безпеки, призначеного для так званих АІ-фабрик. Нове рішення, назване AI Cloud Protect, тепер доступне для корпоративних розгортань на місці, забезпечуючи захист розробки АІ-моделей, агентних АІ-додатків та інференційних робочих навантажень без впливу на продуктивність.



Рішення було успішно валідовано на серверах NVIDIA RTX PRO, що дозволяє підприємствам безпечно розгортати АІ — від центру обробки даних до хмари — завдяки технології NVIDIA BlueField.



Наталі Кремер (Nataly Kremer), головний директор з продуктів Check Point, зазначила: "Оскільки підприємства прагнуть впроваджувати інновації на основі АІ, вони не можуть дозволити собі сліпих зон. З NVIDIA ми робимо АІ-фабрики безпечними за задумом — захищаємо моделі, дані та інфраструктуру, не сповільнюючи інновацій".



Сьогоднішні АІ-системи стикаються з безпрецедентними викликами: понад половина корпоративних мереж використовують АІ-інструменти. Дані Check Point свідчать, що один із кожних 80 запитів (prompt) до генеративного АІ розкриває конфіденційні дані. Крім того, звіт Gartner виявив, що 32% організацій зіткнулися з атакою, пов'язаною з маніпуляцією запитами, а 29% — з атаками на інфраструктуру GenAI минулого року.



AI Cloud Protect забезпечує повний захист інфраструктури, що живить розробку, навчання та комерційне розгортання АІ-моделей. Рішення працює на процесорах обробки даних (DPUs) NVIDIA BlueField-3, забезпечуючи безпеку повного стека без використання ресурсів CPU або GPU, що усуває компроміси з продуктивністю, характерні для традиційних рішень.



Використовуючи мережевий рівень захисту, AI Cloud Protect убезпечує інфраструктуру від несанкціонованого доступу, мінімізуючи ризик отруєння даних (data poisoning) та викрадення моделей. На рівні хоста AI Cloud Protect використовує унікальний прямий доступ до пам'яті (Direct Memory Access) NVIDIA DOCA Argus, надаючи видимість усіх запущених процесів на АІ-вузлі.



Девід Ребер (David Reber), директор із безпеки NVIDIA, підтвердив: "Безпека має важливе значення для наступного покоління АІ-інфраструктури. NVIDIA співпрацює з Check Point для інтеграції прискорення BlueField та фреймворку безпеки NVIDIA DOCA Argus у платформу AI Cloud Protect, щоб допомогти підприємствам впроваджувати АІ впевнено".



Рішення також працюватиме на майбутньому NVIDIA BlueField-4 DPU, яке запропонує до 6 разів більше обчислювальної потужності та вдвічі вищу пропускну здатність мережі. Check Point вже пілотує AI Cloud Protect з клієнтами з фінансового сектору та стратегічними партнерами.

