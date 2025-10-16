Apple оновила iPad Pro та Apple Vision Pro новим чипом M5

16 октября 2025 г., 17:35

Apple провела масштабне оновлення лінійки своїх передових пристроїв, інтегрувавши в них новітній чип M5. Оновлення торкнулося не тільки MacBook Pro, про що ми вже доповідали, але й планшета iPad Pro і гарнітури просторових обчислень Apple Vision Pro. Як стверджує виробник, це має забезпечити значний приріст обчислювальної потужності, суттєве прискорення завдань штучного інтелекту та ключові ергономічні й комунікаційні вдосконалення.



Новий iPad Pro, доступний у 11-дюймовому та 13-дюймовому варіантах, тепер працює на базі чипа M5, який має 10-ядерний CPU, а також вдосконалений GPU з Neural Accelerator у кожному ядрі. Це забезпечує значне зростання продуктивності: AI-завдання виконуються до 5,6 раза швидше, ніж на моделях з M1, а 3D-рендеринг прискорюється до 6,7 раза. Така потужність має вирішальне значення для професіоналів, які працюють із важким графічним контентом, складними векторними об'єктами в Adobe Illustrator або займаються обробкою відео високої роздільної здатності.



Планшет оснащений дисплеєм Ultra Retina XDR, який використовує інноваційну тандемну OLED-технологію, пропонуючи неперевершену яскравість та контраст.



Вдосконалення торкнулися і внутрішньої архітектури: пропускна здатність уніфікованої пам'яті зросла майже на 30%, а початкові конфігурації (256 ГБ і 512 ГБ) тепер мають 12 ГБ пам'яті — на 50% більше, ніж раніше.



З точки зору зв'язку, Apple інтегрувала два нові власні чипи: N1 підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7, а стільниковий модем C1X забезпечує до 50% швидшу передачу даних через мережі 5G, при цьому підвищуючи енергоефективність.



Робота планшета оптимізована під операційну систему iPadOS 26, яка пропонує нову систему вікон для багатозадачності та глибоку інтеграцію функцій Apple Intelligence по всій системі.



Гарнітура Vision Pro також отримала чип M5, що забезпечило помітне прискорення системних процесів та зробило досвід просторових обчислень більш плавним. 16-ядерний Neural Engine M5 тепер обробляє функції AI, зокрема захоплення цифрових образів Persona, до 2 разів швидше у сторонніх додатках.



Завдяки M5 Vision Pro здатна відображати на 10% більше пікселів на мікро-OLED-дисплеях, підвищуючи загальну чіткість зображення та тексту. При цьому час автономної роботи від зовнішнього акумулятора зріс до 2,5 годин.



Ключовим зовнішнім оновленням став ремінець Dual Knit Band. Його нова конструкція, що використовує м'яке подвійне трикотажне полотно та вольфрамові противаги, значно покращує баланс і комфорт пристрою під час тривалого використання, вирішуючи одну з головних ергономічних проблем першого покоління.



Оновлена операційна система visionOS 26 розширює функціонал гарнітури, додаючи інтегровані віджети у простір користувача, вдосконалені Personas та підтримку нових AI-можливостей. Vision Pro продовжує пропонувати величезну бібліотеку з понад 1 мільйона додатків та тисяч ігор.



Обидва оновлені пристрої вже доступні для попереднього замовлення, а їхній старт продажів заплановано на середу, 22 жовтня. Ціни залишаються на преміальному рівні: iPad Pro починається від 999 дол., а Vision Pro — від 3 499 дол.

