Check Point призначила нового СТО для посилення кібербезпеки через АІ-інновації

24 июля 2025 г., 13:35

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Check Point® Software Technologies оголосила про призначення Джонатана Зангера (Jonathan Zanger) на посаду головного технологічного директора (CTO).





Як зазначається, Джонатан Зангер очолить глобальну стратегію Check Point у сфері кібербезпеки та АІ, а також керуватиме АІ-центрами компанії. Він також формуватиме інноваційні зусилля компанії у сфері АІ.





У компанії заявили, що Джонатан Зангер приносить понад 15 років досвіду у створенні та масштабуванні платформ кібербезпеки та АІ. До приєднання до Check Point він обіймав посаду технічного директора в Trigo, де керував розробкою передових АІ-систем та комп'ютерного зору для автономної роздрібної торгівлі. Він має вищі наукові ступені з електротехніки та комп'ютерних наук, а також ступінь магістра ділового адміністрування (MBA) від Массачусетського технологічного інституту.





«АІ фундаментально змінює як виникнення кіберзагроз, так і способи нашого захисту від них, — заявив Надав Зафрір (Nadav Zafrir), генеральний директор Check Point Software Technologies. - Глибока технічна експертиза Джонатана та його лідерські якості у кібербезпеці та прикладному АІ прискорять реалізації нашої місії щодо надання безпеки, орієнтованої на запобігання, для гіперзв'язаного світу. Його призначення підтверджує наше прагнення формувати майбутнє кіберзахисту через сміливі інновації».





Підкреслюється, що на посаді технічного директора Зангер керуватиме еволюцією АІ-стратегії Check Point, впроваджуючи передову автоматизацію та машинне навчання у всю платформу Infinity для підтримки підходу, орієнтованого на запобігання. Ці зусилля ґрунтуються на низці нещодавніх досягнень, включаючи визнання Check Point Лідером у звіті Forrester Wave: Zero Trust Platform, Q3 2025, де була відзначена її "стратегія з надання керованих АІ-можливостей для автоматизації функцій мережевої безпеки". Призначення Зангера також узгоджується з підтвердженням Miercom того, що Check Point є однією з найефективніших АІ-платформ безпеки в галузі. Разом ці відзнаки підкреслюють лідерство компанії у наданні інтелектуальної, єдиної кібербезпеки для гібридних ІТ-середовищ.





«Я надзвичайно радий приєднатися до Check Point у такий важливий момент, — наголосив Джонатан Зангер. - Кібербезпека повинна розвиватися швидше, ніж загрози, які вона покликана зупиняти. Впроваджуючи АІ на кожному рівні нашої архітектури, від шлюзів до хмари, ми не просто йдемо в ногу, ми задаємо темп».

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