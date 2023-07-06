CERT-UA попереджає про цільову кібератаку з використанням тематики членства України в НАТО

6 июля 2023 г., 12:25

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події» (CERT-UA), яка діє при «Держспецзв’язку», повідомляє про нову активність хакерів. Зловмисники використовують ім’я відомої міжнародної неурядової організації «Світовий Конґрес Українців», а також тематику членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Фахівці CERT-UA виявили зловмисний сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info, який копіює англомовну версію сайту «Світового Конґресу Українців» (для порівняння – легітимна сторінка організації hxxps://ukrainianworldcongress[.]org/).

Фальшива сторінка містить два небезпечних DOCX-документи, у назвах яких згадується Україна та НАТО. Відкриття цих документів може зрештою призвести до ураження пристрою шкідливою програмою-лоадером MagicSpell.

Враховуючи тематику файлів, не виключено, що кібератака може стосуватися саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі (Литовська Республіка).

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