Maersk прискорює цифрову трансформацію завдяки платформі SAP BTP

6 июля 2023 г., 13:35

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Найбільша у світі компанія з контейнерних перевезень, Maersk, досягла значних успіхів у своїй цифровій трансформації, підвищила ефективність бізнес-операцій та оптимізувала їх завдяки платформі SAP Business Technology Platform (BTP).

Компанія Maersk зі штаб-квартирою в Данії керує понад 700 суднами та обслуговує близько 343 портів у понад 100 країнах світу. Компанія охоплює широкий спектр бізнес-сфер, включаючи контейнерні перевезення, портові термінали, логістику, та у своїй діяльності стратегічно відходить від судноплавної компанії.

«Maersk на шляху до повного обслуговування ланцюжків постачання, і це вимагає від нас розширення діяльності в інших сферах транспортного сектору, включаючи вантажні авіаперевезення та наземний транспорт, а також складування та розподіл», – коментує Тапан Деш, головний інженер Maersk Technology.

Maersk розробила мультиплатформну модель цифрової трансформації, яка допоможе компанії прискорити перехід до хмари. Кожна платформа об’єднує різні бізнес-функції, програми, дані та аналітику. Наразі компанія використовує 10-15 наскрізних платформ для обробки таких процесів, як фінансування, керування закупівлями морських вантажів, управління ланцюжками постачання тощо. Постійно додаються нові платформи, остання охоплює різноманітні теми сталого розвитку.

Платформа для автоматизації процесів та створення IT-рішень SAP BTP, яка об’єднує дані й аналітику, штучний інтелект, розробку застосунків та інтеграцію в одному середовищі, відіграє ключову роль у прискоренні нової цифрової стратегії Maersk.

Компанія використовувала SAP BTP для розробки та впровадження рішень у багатьох різних сферах, у тому числі для автоматизації та оптимізації процесу управління кредитами, наданими клієнтам. Рішення включає кредитну оцінку третьої сторони, інтегровану за допомогою SAP Cloud Platform. Використовуючи інтерфейс користувача SAP Fiori, Maersk створив різні ролі, наприклад торгового представника, кредитного аналітика та затверджувача. Вся система також була уніфікована та стандартизована.

Ще один напрямок, який компанія автоматизувала за технологією SAP, – це управління інформацією про стан зобов’язань контрагентів. Maersk використовувала SAP BTP і інтелектуальну автоматизацію роботизованих процесів (SAP iRPA) для виконання таких дій: сканування електронних листів і вилучення вкладень, перетворення неструктурованих даних у структуровані дані та створення логіки перевірки в правилах на платформі SAP BTP. Таким чином, компанія зменшила ручні процеси в спільних сервісних центрах компанії.

Maersk також співпрацює з карго-клієнтами, тобто тими, які платять до видачі вантажу. Завдяки вбудованому штучному інтелекту та автоматизації процесів у SAP BTP платіж узгоджується з рахунком-фактурою, коносаментом (морською накладною) і деталями подорожі контейнера. Система автоматично дає дозвіл на відвантаження, якщо весь процес було виконано правильно.

Maersk також перенесла фінансові процеси та планування в хмару. Завдяки SAP Analytics Cloud компанія використовує розширені можливості для комплексного фінансового планування та аналізу, включаючи бюджетування та прогнозування.

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