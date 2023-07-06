Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують зростати, оскільки ціни на неї стрімко зросли в першому кварталі 2023 року

6 июля 2023 г., 11:35

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За даними IDC, витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, зросли на 14,9% в річному обчисленні в першому кварталі 2023 року до 21,5 млрд дол. Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати нехмарний сегмент, при цьому останній знизився на 0,9% в І кв. до 13,8 млрд дол.

У сегменті хмарної інфраструктури попит знизився на 11,4%, але середні ціни продажу (ASP) зросли на 29,7%, що було зумовлено інфляційним тиском, а також більшою концентрацією систем з графічним прискоренням, які розгортають постачальники хмарних сервісів.

Витрати на спільну хмарну інфраструктуру в цьому кварталі досягли 15,7 млрд дол., що на 22,5% більше, ніж рік тому.

IDC очікує, що попит на загальну хмарну інфраструктуру буде залишатися високим, і у 2023 році витрати на неї перевищать витрати на нехмарну інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури скоротився на 1,5% в річному обчисленні в 1 кварталі 23 року до 5,8 млрд дол. Із загальної кількості виділеної хмарної інфраструктури 44,5% було розгорнуто на території замовника протягом кварталу.

На 2023 рік IDC прогнозує зростання витрат на хмарну інфраструктуру на 7,3% в порівнянні з 2022 роком до 96,4 млрд дол. - це незначне поліпшення в порівнянні з попереднім прогнозом на рік в 6,9%.

Очікується, що витрати на нехмарну інфраструктуру знизяться на 6,3% до 60,4 млрд дол. Загальна хмарна інфраструктура зросте на 8,4% в річному обчисленні до 68,0 млрд дол. за весь рік, в той час як витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 4,8% до 28,4 млрд дол. за весь рік. Прогноз помірного зростання відображає очікування того, що ринок зіткнеться зі значними макроекономічними перешкодами та стриманим попитом, при цьому хмарні сервіси залишаться позитивними завдяки прагненню до модернізації, фокусу на операційних витратах та постійному зростанню попиту на цифрові споживчі послуги, в той час як нехмарні контракти корпоративних клієнтів зміщуються в бік збереження капіталу.

«Витрати на хмарну інфраструктуру залишаються стійкими перед обличчям макроекономічних викликів, - говорить Куба Столарскі (Kuba Stolarski), віце-президент з досліджень групи інфраструктурних систем, платформ і технологій IDC. - Однак, сегмент стикається з суттєвим зростанням цін, а перший квартал став другим кварталом поспіль, коли попит на системні блоки знизився. Хоча загальний прогноз на рік залишається позитивним, його зростання залежить від очікувань, що його рушійною силою буде обсяг. Тривала стагнація попиту може стати значною перешкодою для зростання до кінця цього року».

IDC відстежує різні категорії постачальників послуг та обсяги закупівель ними обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних, включаючи як хмарну, так і нехмарну інфраструктуру.

Категорія постачальників послуг включає постачальників хмарних послуг, постачальників цифрових послуг, постачальників послуг зв’язку та постачальників керованих послуг. У І кв. 2023 року провайдери послуг як група витратили 21,5 млрд дол. на інфраструктуру для обчислень і зберігання даних, що на 14,6% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 60,8% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), скоротили свої витрати на 0,5% в порівнянні з попереднім роком. IDC очікує, що витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 94,5 млрд дол. у 2023 році, що на 5,6% більше, ніж у попередньому році.

У географічному розрізі витрати на хмарну інфраструктуру в 1 кварталі 23 року зросли у всіх регіонах, окрім Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) (на яку вплинула російсько-українська війна), Китаю та Канади.

Витрати в ЦСЄ скоротилися на 27,1% в річному обчисленні, в той час як в Китаї - на 20,4%, а в Канаді - на 4,9%. Найбільше зросли витрати в Латинській Америці, США, на Близькому Сході та в Африці (MEA), Японії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) - на 39,2%, 34,3%, 33,5%, 17,1% та 16,4% у річному обчисленні відповідно. Західна Європа зросла на 7,4% в річному обчисленні. Очікується, що у 2023 році витрати на хмарну інфраструктуру зростуть у всіх регіонах, окрім ЦСЄ та Канади, причому в Латинській Америці вони зростатимуть найшвидше - на 16,1%. У всіх інших регіонах (APeJC, Канада, Японія, Латинська Америка, США та Західна Європа) очікується щорічне зростання в межах 0-15%.

У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 11,2% протягом прогнозованого періоду 2022-2027 років, досягнувши 153,0 млрд доларів у 2027 році і склавши 69,0% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання.

На загальну хмарну інфраструктуру припадатиме 72,0% від загального обсягу хмарних сервісів із середньорічним темпом зростання 11,9% і досягне 110,1 млрд доларів у 2027 році. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 9,6% в середньорічному обчисленні до 42,9 млрд дол. Витрати на нехмарну інфраструктуру зростуть на 1,3% в середньорічному обчисленні і досягнуть 68,6 млрд дол. у 2027 році. Очікується, що витрати провайдерів послуг на інфраструктуру обчислень і зберігання даних зростуть на 10,6% в середньорічному обчисленні і досягнуть 148,2 млрд дол. у 2027 році.

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