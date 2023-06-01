Центр інновацій Visa у Польщі готовий наймати українських ІТ-спеціалістів

1 июня 2023 г., 11:25

Компанія Visa планує відкрити у Польщі свій перший у регіоні стратегічний «Центр технологій та продуктів» для підтримки моделі розвитку інновацій у сфері цифрової комерції та платежів. Протягом наступних кількох років там працюватимуть до 1500 спеціалістів з технологій та продуктів.

«Ми зосереджуємося на наступному поколінні штучного інтелекту, кібербезпеці, стійкості та доступності нашої мережі для всіх, хто від неї залежить», – сказав Раджат Танеджа, президент Visa з питань технологій.

Особливу роль центр гратиме для українських фахівців у галузі технологій та IT, зокрема для тих, хто вимушено перебуває за кордоном (у т.ч. у Польщі). Близькість цього технологічного хабу до України та активний пошук талановитих спеціалістів з регіону відкриває широкі можливості для українських IT-спеціалістів та розвитку регіонального ринку в цілому.

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