Marvell розповідає про стрімке зростання на 25% і «величезний» бізнес-потенціал для ШІ.

1 июня 2023 г., 13:05

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Акції Marvell Technology продовжили значне зростання в п’ятницю, підскочивши приблизно на 25% на тлі квартальних результатів, які перевершили всі очікування. За останній місяць подорожчання склало 66,35%.

У четвер виробник мікросхем опублікував скоригований прибуток на акцію за перший квартал у розмірі 31 цент, що перевищило консенсус-прогноз Refinitiv у 29 центів на акцію. Виторг за цей період склав 1,32 млрд дол., що перевищило консенсус-прогноз аналітиків на рівні 1,3 млрд дол.

Під час телефонної конференції для аналітиків генеральний директор Marvell Метью Мерфі (Matthew Murphy) заявив, що компанія почала переоцінювати свій погляд на «величезний» бізнес-потенціал АІ. «У минулому ми вважали АІ одним з багатьох додатків у хмарних технологіях, але його важливість, а отже, і можливості різко зросли», - сказав він.

Аналітики Citi зазначили в записці для інвесторів, що компанія має великі можливості для зростання своїх доходів за рахунок АІ. Citi підвищив цільову ціну з $58 до $61 і зберіг рейтинг «купувати». «У 2023 фінансовому році Marvell оцінила свій дохід від АІ у 200 млн дол., що становить значне зростання в порівнянні з тим? що було торік. Компанія очікує, що продажі АІ досягнуть приблизно 400 млн дол. в наступному фінансовому році, а потім подвояться у 2025 фінроці», - йдеться в записці Атіфа Маліка (Atif Malik) з Citi.

Багато напівпровідникових компаній відчули підйом після того, як в минулу середу Nvidia опублікувала несподіваний звіт про прибутки. Ринкова капіталізація компанії вже досягла 1 трильйона доларів.

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