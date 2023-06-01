Відродження сегменту смартфонів у Західній Європі очікується у наступному році

1 июня 2023 г., 10:35

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У першому кварталі 2023 року ринок смартфонів у Західній Європі продовжив падіння, скоротившись на 13% до 23,7 млн одиниць поставок, оскільки складні економічні умови призвели до зниження споживчого попиту та подовження купівельних циклів. Однак проблиск надії з’явився в останньому прогнозу Canalys, який передбачає відновлення зростання на 6% у 2024 році, що свідчить про потенційне відродження ринку.

У першому кварталі наступного року компанія Samsung посіла перше місце з часткою ринку 35%, попри падіння на 16% у річному обчисленні. Найпопулярнішими моделями Samsung стали нещодавно випущені S23 Ultra, S23 і A14, а також торішні A53 і A33.

«Samsung ще більше змістив свій фокус на сегмент середнього та високого класу в Західній Європі, мотивуючи це кращими драйверами доходу, вищою нормою прибутку та сильнішим потенціалом для інтеграції в екосистему, - пояснює Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde), аналітик компанії Canalys. - За оцінками Canalys, у першому кварталі 2023 року ASP Samsung зросла на 11%, що призвело до зниження загальної вартості відвантажених пристроїв на 6%. Samsung інвестувала значні кошти в рекламу бренду і продуктів, а також в MDF і спільні маркетингові ініціативи з операторами та роздрібними мережами для посилення своєї присутності. Ці інвестиції також спрямовані на те, щоб кинути виклик Apple, яка збільшила свою частку ринку до 33%. Поставки Apple у цьому кварталі зросли на 1% порівняно з першим кварталом 2022 року завдяки продажу пристроїв iPhone 14 Pro та Pro Max. Згідно з дослідженням Canalys Consumer Insights, Apple залишається найбільш стійким вендором у Західній Європі, що підтримується найбільш лояльною базою користувачів у регіоні в поєднанні з високою популярністю серед перемикачів».

Xiaomi посіла третє місце з часткою ринку 15%, попри зниження на 17% у річному обчисленні. Показники Xiaomi були досягнуті завдяки моделям Redmi та Redmi Note, а ключовими ринками збуту стали Іспанія, Італія та Німеччина. Xiaomi залишається зосередженою на сегменті низького та середнього цінового діапазону, що допомагає їй утримувати свої позиції попереду інших китайських виробників. Xiaomi зосередилася на прибутковості, створивши невелику команду з продажу, яка працює з ключовими операторами та роздрібними мережами.

Замикають п’ятірку лідерів OPPO і TCL, кожна з яких займає 3% ринку, але продажі першої зменшилися на 53%, а другої збільшилась на 19% у річному обчисленні відповідно.

«Ситуація на ринку стає неймовірно конкурентною за межами трійки лідерів, - наголошує Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик Canalys. - У першому кварталі OPPO, TCL, Google Pixel, Motorola, HONOR та HMD Global займали близькі позиції, і деякі з цих брендів мають амбіції та капітал для інвестування в регіон. До кінця 2023 року в рейтинговій таблиці відбудуться значні зміни».

Дані Canalys свідчать про зростання цінового сегменту від 800 доларів, на який зараз припадає 41% ринку в першому кварталі, що на 35% більше, ніж у попередньому році. «Цей сегмент, в якому домінують Apple і Samsung, вимагає значних, постійних інвестицій для проникнення, - додає Джессоп. - Однак, щоб забезпечити короткострокове зростання, вендорам, можливо, доведеться обслуговувати більш доступні за ціною сегменти та використовувати ефективні промо-акції. Зокрема, ринок до 400 доларів представляє більше можливостей для постачальників».

«Нещодавня економічна ситуація дозволила операторам відновити частку каналу до трохи більше 50%, оговтавшись від падіння, спричиненого пандемією, - зазначив Бйорховде. - Це відродження значною мірою пов’язане з привабливими фінансовими планами та пакетними пропозиціями, розробленими для ринку, який дедалі більше цікавиться пристроями середнього та високого класу. Тим часом ціни на пристрої в Західній Європі значно зросли - на 16% у порівнянні з першим кварталом 2022 року і на 29% у порівнянні з першим кварталом 2019 року, що призвело до найвищої за всю історію середньої ціни продажу в першому кварталі».

Зростання у 2024 році залежатиме від здатності продавців вміло управляти запасами, мінімізувати витрати та оптимізувати шляхи виходу на ринок. Крім того, життєво важливими будуть локалізація маркетингових зусиль та забезпечення надійної підтримки клієнтів і каналів збуту.

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