Боєприпас “Хрущ”, що баражує, базується на дроні

30 мая 2023 г., 12:35

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На платформі Brave Inventors опубліковано дані нової розробки українських винахідників – боєприпас, що баражує, “Хрущ”.



Це рішення передбачає використання допоміжного дрона, з борту якого запускається боєприпас, що баражує. Така схема має низку переваг. Насамперед вона дозволяє заощадити енергоресурс одноразового боєприпасу, оскільки його не потрібно витрачати на зліт і більшу частину шляху до мети. Крім того, дрон, що несе, виконує функцію ретранслятора сигналу, що значно покращує дальність і якість зв'язку, оскільки при відсутності ретранслятора на неї може негативно позначатися рельєф місцевості.



Втім, при необхідності боєприпас, що баражує, може бути використаний і без дрона, що несе, із запуском з рук. Цей пристрій здатний нести 82 мм міну осколково-фугасної дії, кумулятивний заряд ПГ-7ВЛ або термобаричний заряд ТБГ-7В.



Що стосується дрона-носія, його можливості включають різноманітні запобіжники й компоненти, що допомагають апарату самостійно орієнтуватися в просторі, запам'ятовувати траєкторію свого польоту і дистанційно зводити боєприпас.



Наразі у розробників є два типи ударних дронів, які працюють на відстані 10 км та 20 км. На 10 км апарат несе бойовий заряд вагою 1,5 кг, на 20 км – 2,7 кг.

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