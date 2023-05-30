 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Боєприпас “Хрущ”, що баражує, базується на дроні

30 мая 2023 г., 12:35
+11
голос

Боєприпас “Хрущ”, що баражує, базується на дроні

На платформі Brave Inventors опубліковано дані нової розробки українських винахідників – боєприпас, що баражує, “Хрущ”.

Це рішення передбачає використання допоміжного дрона, з борту якого запускається боєприпас, що баражує. Така схема має низку переваг. Насамперед вона дозволяє заощадити енергоресурс одноразового боєприпасу, оскільки його не потрібно витрачати на зліт і більшу частину шляху до мети. Крім того, дрон, що несе, виконує функцію ретранслятора сигналу, що значно покращує дальність і якість зв'язку, оскільки при відсутності ретранслятора на неї може негативно позначатися рельєф місцевості.
Боєприпас “Хрущ”, що баражує, базується на дроні
Втім, при необхідності  боєприпас, що баражує, може бути використаний і без дрона, що несе, із запуском з рук. Цей пристрій здатний нести 82 мм міну осколково-фугасної дії, кумулятивний заряд ПГ-7ВЛ або термобаричний заряд ТБГ-7В.

Що стосується дрона-носія, його можливості включають різноманітні запобіжники й компоненти, що допомагають апарату самостійно орієнтуватися в просторі, запам'ятовувати траєкторію свого польоту і дистанційно зводити боєприпас.
Боєприпас “Хрущ”, що баражує, базується на дроні
Наразі у розробників є два типи ударних дронів, які працюють на відстані 10 км та 20 км. На 10 км апарат несе бойовий заряд вагою 1,5 кг, на 20 км – 2,7 кг.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  