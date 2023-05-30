Acer Connect Vero W6m – новий маршрутизатор Wi-Fi 6E з підтримкою технології Mesh

30 мая 2023 г., 11:35

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Компанія Acer представила Wi-Fi 6E маршрутизатор Acer Connect Vero W6m із підтримкою технології Mesh. Модель оснащена 4-ядерним процесором із частотою 2 ГГц, а також вирізняється розширеними можливостями підключення, функціями безпеки та розширення зони покриття (зокрема, підтримкою WiFi 6E Tri-Band AXE7800).



«Ми з радістю розширюємо асортимент мережевих пристроїв Acer, випустивши на ринок mesh-маршрутизатор Acer Connect Vero W6m Wi-Fi 6. Підтримка тридіапазонного підключення Wi-Fi 6E забезпечує швидке та безпечне з’єднання із широкою зоною покриття в будь-якому будинку чи офісі, – розповідає Вейн Ма, генеральний менеджер департаменту IoB в компанії Acer. – Цей високоефективний маршрутизатор є нашою найновішою розробкою з популярної лінійки екологічних товарів Vero, що втілює прагнення компанії Acer до захисту навколишнього середовища та зменшення викидів вуглецю».



Перший екологічно безпечний маршрутизатор виробника Acer Connect Vero W6m підтримує з’єднання Wi-Fi 6E та відповідає стандартам безпеки, визначеним Директивою Європейської комісії про радіообладнання. Завдяки підтримці тридіапазонного (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц) з'єднання Wi-Fi 6E Triband AXE7800 пристрій забезпечує пропускну здатність до 7,8 Гбіт/с. Окрім цього, маршрутизатор Wi-Fi 6E можна під'єднати до 4 пристроїв, а ще для нього заявлена зона покриття до 465 м у системі з двома mesh-пристроями та до 930 м у системі з чотирма mesh-пристроями, що дає змогу уникнути появи так званих «мертвих зон» у приміщеннях із великою площею покриття. Оснащений 4-ядерним процесором MediaTek A53 із частотою 2 ГГц, оперативною пам’яттю LPDDR обсягом 1 ГБ та модулем пам’яті на 4 ГБ, Acer Connect Vero W6m розроблений з урахуванням вимог до високої пропускної здатності.



Маршрутизатор Wi-Fi 6E також надає великого значення захисту та безпеці даних, оскільки є першим пристроєм, який пройшов перевірку на відповідність стандартам ЄС із кібербезпеки EN 303 645 (RED).



Компактний корпус Acer Connect Vero W6m на 30% складається з переробленого пластику, а завдяки мінімалістичному фінішу сірого кольору пристрій гармонійно впишеться в будь-який робочий чи домашній інтер’єр. Спеціальний режим Eco оптимізує енергоспоживання маршрутизатора та підключених до нього пристроїв, керуючи тривалістю режиму сну, коли прилади не використовуються, і ефективно регулюючи частотний розподіл під час передавання даних.



Точні характеристики, ціна та наявність новинки у продажу в Україні будуть анонсовані згодом.

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