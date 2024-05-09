МУК постачатиме мережеві рішення TP-Link для бізнесу

9 мая 2024 г., 14:35

Група компаній МУК та один із провідних виробників мережевого обладнання TP-Link оголошують про підписання дистриб’юторської угоди, що поширюється на території Словенії та України.

Ця угода дає групі компаній МУК можливість постачання комплексних рішень TP-Link для бізнесу, які включають: точки доступу Wi-Fi у різних варіантах із підтримкою сучасних стандартів AC та AX, як внутрішнього, так і зовнішнього виконання; керовані та не керовані комутатори, які дозволять побудувати надійну дротову мережу; маршрутизатори для різних сценаріїв застосування; контролери з доступом до хмари, що надають повний контроль за всією мережею організації; інтелектуальні рішення VIGI для відеоспостереження, що забезпечують надійний захист бізнесу компаній.

Ключовими перевагами продуктів TP-Link є надійність, гарне співвідношення ціна/якість та висока впізнаваність бренду. Це дозволить будь-якій організації, незалежно від масштабу, підібрати рішення, яке здатне задовольнити потреби бізнесу.

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