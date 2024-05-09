 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

МУК постачатиме мережеві рішення TP-Link для бізнесу

9 мая 2024 г., 14:35

МУК постачатиме мережеві рішення TP-Link для бізнесу

Група компаній МУК та один із провідних виробників мережевого обладнання TP-Link оголошують про підписання дистриб’юторської угоди, що поширюється на території Словенії та України.

Ця угода дає групі компаній МУК можливість постачання комплексних рішень TP-Link для бізнесу, які включають: точки доступу Wi-Fi у різних варіантах із підтримкою сучасних стандартів AC та AX, як внутрішнього, так і зовнішнього виконання; керовані та не керовані комутатори, які дозволять побудувати надійну дротову мережу; маршрутизатори для різних сценаріїв застосування; контролери з доступом до хмари, що надають повний контроль за всією мережею організації; інтелектуальні рішення VIGI для відеоспостереження, що забезпечують надійний захист бізнесу компаній.

Ключовими перевагами продуктів TP-Link є надійність, гарне співвідношення ціна/якість та висока впізнаваність бренду. Це дозволить будь-якій організації, незалежно від масштабу, підібрати рішення, яке здатне задовольнити потреби бізнесу.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  