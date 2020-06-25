Бойкот Huawei создал угрозу конкурентоспособности американских технологий

25 июня 2020 г., 18:14

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Министерство торговли США в середине этого месяца заявило, что разрешает американским фирмам сотрудничать с Huawei в работе над стандартами – набором спецификаций и правил, определяющих функционирование важнейших технологий следующего поколения, таких как мобильные коммуникации 5G.

Huawei была внесена Министерством торговли США в чёрный список (иначе называемый Entity List) Правил экспортного контроля (EAR) в мае 2019 г. Американским предприятиям было запрещено вести бизнес с китайским техногигантом, а на то, чтобы продавать ему продукцию, требовались особые лицензии.

Однако, внесение в черный список также создало неопределённость в отношении того, допустимо ли американским фирмам участвовать в совместном с Huawei обсуждении стандартов и состоять в общих с ней организациях. Без их вовлечения в процесс создания стандартов, перед американскими технологическими компаниями всерьёз встаёт риск утраты конкурентоспособности на мировых рынках.

На то, чтобы уяснить, это, а также, что слишком резкие меры, предпринятые в целях защиты национальной экономики и безопасности, могут возыметь прямо противоположный эффект, властям США потребовалось больше года.

Сейчас мы живём в мире технологий, в стандартизации которых первую скрипку играли американские и европейские технологические компании. Однако, кто скажет решающее слово в определении стандартов нового поколения технологий – 5G-коммуникаций или тех же транспортных средств с автономным управлением – уже не так очевидно.

С другой стороны, амбиции Китая вполне однозначны: не ограничиваясь разработкой собственных внутренних стандартов, он стремится расширить свое участие на международном уровне. Ранее получил известность масштабный 15-летний план «Китайские стандарты 2035», в котором формулируются цели Пекина по установлению глобальных стандартов для технологий следующего поколения. Существенное место в реализации плана отводится Huawei, учитывая вес этой компании в ключевых отраслях от телекоммуникаций до мобильных телефонов и облачных вычислений.

«Соединённые Штаты не уступят лидерство в глобальных инновациях, – прокомментировал поправку министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross). – наш Департамент намерен решительно защищать интересы национальной безопасности и внешней политики США, поощряя промышленность США всеми силами продвигать американские технологии в качестве международных стандартов».

О том, что для компаний из США крайне важно остаться «на борту», сказала Наоми Уилсон (Naomi Wilson), старший директор по азиатской политике Совета индустрии ИТ (ITI). Она приветствовала поправки Министерства торговли, ослабляющие запреты на сотрудничество в работе над стандартами, отметив, что в прежнем виде они ставили американские фирмы в «стратегически невыгодное» положение.

«Если их вынудят уступить свое место таким компаниям как Huawei, от этого не выиграет никто, кроме Китая, – заявила Уилсон в интервью. – Последнее, что мы хотим увидеть, это непреднамеренные последствия, которые негативно повлияют на конкурентоспособность американских компаний».

Она также отметила, что речь не идёт об абсолютном доминировании, но о сохранении конкуренции как движущей силы для инноваций в следующем поколений технологий.

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