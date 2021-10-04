BMC Software приобретает StreamWeaver

4 октября 2021 г., 11:05

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Компания BMC Software объявила о намерении приобрести разработчика программного обеспечения StreamWeaver, что должно расширить предлагаемые ею AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) и решения по миграции в облако. Финансовые условия сделки не разглашаются.



В заявлении BMC говорится, что приобретение StreamWeaver должно укрепить возможности уже предлагаемых AIOps за счет «широкого набора методик интеграции данных, построенных с использованием современной архитектуры на основе микросервисов».



Согласно BMC, инструменты StreamWeaver позволяют клиентам лучше прогнозировать инциденты и риски, улучшать автоматическое исправление ошибок и расширят существующую поддержку DevOps и ServiceOps.



Директор по продуктам BMC Али Сиддики заявил, что решения двух компаний должны помочь организациям в применении ИИ для более эффективного использования данных и получения необходимой информации для быстрого принятия важных решений.



«Когда речь идет об успешных инициативах AIOps, данные имеют первостепенное значение, а возможности интеграции StreamWeaver позволяют клиентам максимизировать ценность платформы BMC Helix за счет ускорения и расширения возможных вариантов объема сбора данных», отметил Сиддики.



Клей Роуч, генеральный директор и основатель StreamWeaver, добавил, что объединение широкого набора интеграций StreamWeaver с платформой BMC Helix позволит клиентам получать данные из уже используемых источников, а также извлекать выгоду из расширенной аналитики AIOps.



«Учитывая твердую приверженность BMC продвижению дифференцированных возможностей AIOps и созданию современной консолидированной облачной платформы, наш выбор объединить усилия был очевиден сразу же по результатам первых встреч», заявил Роуч.



Напомним, в прошлом году BMC приоьрела компанию Compuware, намереваясь расширить внедрение своих технологий и на сегмент мэйнфреймов.

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