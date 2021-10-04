Рост поставок носимых гаджетов в Европу превысил 28%

4 октября 2021 г., 11:51

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Европейский рынок носимых гаджетов по итогам второго квартала 2021 г. вырос в поставках на 28,5% "YoY", - сообщает IDC. С апреля по июнь на локальном рынке разошлось 21,2 млн устройств.



Несмотря на сохраняющиеся нарушения в цепочках поставок, Западная Европа выросла в натуральном выражении на 24,6%. Не в последнюю очередь это связывается с возросшим, в период проведения летних Олимпийский Игр, интересом к физической активности и здоровому образу жизни. Поставки продуктов базовой функциональности, в частности умных очков и наушных продуктов, выросли на 21,2%, тогда как сегмент умных моделей, включающий преимущественно умные часы, вырос на 39,7%.



Позитивная динамика в Центральной и Восточной Европе достигла 40,6%. Если начальный сегмент вырос на 38,6%, то направление умных гаджетов отчиталось улучшением прошлогоднего результата на 60,3%.



Среднегодовые темпы развития европейского рынка в период с 2020 по 2025 г. ожидаются на уровне 13,2%. К концу прогнозного периода объем рынку под силу взять рубеж в 170 млн устройств.



Часы контролируют 29,8% рынка Европы (+54,0% "YoY") при 6,3 млн поставленных гаджетов. Apple держит за собой львиную долю рынка, причем благодаря недавнему удешевлению Watch Series 3 и возросшему спросу на Watch SE, ее позиции заметно укрепились. Huawei сохраняет лидерство в части поставок часов базовой функциональности.



Поставки очков выросли на 8012,8% за счет решений от Bose и Razer. С ожидаемым выходом умных очков от Ray-Ban и Facebook, динамика лишь усилится.



Крупнейшей продуктовой категорией остаются наушные гаджеты – за ними 54,8% рынка при поставках 11,6 млн устройств. У TWS-продуктов крупнейшая доля рынка, а у Apple – лидерство в личном зачете. Следом разместились JBL и Xiaomi.

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