Nreal выпустила AR-очки для просмотра YouTube

4 октября 2021 г., 10:15

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Иногда меньше, это лучше. Facebook, Google и другие вбухивают сумасшедшие ресурсы в слияние виртуального и реального миров в компактном формате очков, получая на выходе слишком большие, слишком тяжёлые и слишком дорогие устройства с неясными перспективами.



Китайская фирма Nreal, после первых экспериментов в том же направлении, предпочла выпустить очки с узкой, но широко востребованной функциональностью. И, похоже, «попала в десятку». Новая версия поступит в продажу в Китае, Японии и Южной Корее уже в декабре, будет легче и компактнее прошлогодней модели и стоить «малую долю от её цены» (Nreal Light продаётся примерно за $600).



Судя по описанию Nreal, новые очки Nreal Air имеют некоторые общие черты с Nreal Light 2020 года. Они напоминают обычные солнцезащитные очки, используют микро-OLED-дисплеи для оптики дополненной реальности и получают питание от телефона через кабель. Также обе нацелены на потребителей, а не на предприятия, исследователей или военных.



В Nreal Air компания отказалась от идеи оцифровки окружающего физического пространства (как это делают устройства Microsoft HoloLens или Magic Leap). Это решение позволило убрать с оправы очков фронтальные камеры, что сразу же решило наболевшую проблему подобных устройств – нарушение приватности окружающих людей.



Очки Nreal Air не отслеживают, что происходит вокруг, но зато они могут отображать смартфонные приложения и потоковое видео на большом виртуальном дисплее, для управления которым используется смартфон. По сравнению с Light очки Nreal Air имеют более высокую частоту обновления экрана – 90 Гц и увеличенную плотность пикселей – 49 ppd. Поле зрения составляет 46 градусов по сравнению с 52 градусами Nreal Light, что эквивалентно 130-дюймовому экрану на расстоянии 3 метра или 201-дюймовому экрану на 6 метрах. В компании друзей с такими же очками, есть возможность превратить этот экран в общий виртуальный театр для коллективного просмотра одних и тех же медиафайлов.



Сужение функциональности позволило сделать Nreal Air более лёгкими, их вес составляет всего 77 г против 106 г у Nreal Light, и не столь «пучеглазыми». Они похожи на обычные очки, или на умные очки Ray-Ban Stories (минус внешние камеры и плюс AR-дисплей).



Nreal Light работали с избранными телефонами Android 5G, но Nreal Air также совместимы с iPhone и iPad, а также с «большинством» устройств Android.



В 2022 году Nreal намеревается расширить продажи очков Air за океан, рассматривая США основным для себя рынком сбыта. Как и в случае с Light, компания будет продавать новые очки в партнёрстве с крупными операторами связи.



Представитель Nreal сообщил, что компания разработала Air после того, как осознала, что большинство (78% в Корее) пользователей используют очки для просмотра потокового видео и, в меньшей степени, для просмотра веб-страниц, либо для разработки приложений под эту платформу.



«Сегодня потребители ищут более лёгкие, но долговечные очки AR исключительно для потоковой передачи мультимедиа и работы из дома», – говорит основатель компании, Чи Сюй (Chi Xu). Отсутствие же камер, утверждает он, также должно снизить градус социальной напряжённости, уверив прохожих, что за ними не подсматривают тайком.



Nreal – одна из немногих потребительских смарт-очков, и её успех или провал может подсказать, чего люди в действительности хотят от гарнитур AR – реалистичного взаимодействия с виртуальными объектами (как это думают Facebook и Magic Leap) или просто возможности удобно и в любое время запоем смотреть YouTube и TikTok?

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