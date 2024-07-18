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Достроково завершено плановий ремонт атомного енергоблока

18 июля 2024 г., 8:35

Міністерство енергетики України повідомило, що після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період.

Атомна генерація — основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків (6 блоків розташовані на окупованій росіянами ЗАЕС).

Міненерго також повідомило, що 17 липня прогнозувався імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт*год та максимальною потужністю 1271 МВт.

 

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