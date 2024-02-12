Біткоїн знову більше 48 000 дол.

12 февраля 2024 г., 9:35

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Згідно з даними Coindesk, ціна біткоїн наприкінці минулого тижня почала підійматися і зараз вже вище 48 000 дол.



Біткоїн піднявся до 48207,78 дол. вперше з 11 січня, коли ціна на мить торкнулася позначки 49058,48 дол. на волатильних торгах після запуску спотових біткоїн-ETF. До цього ця електронна монета не бачила рівня 48000 дол. з березня 2022 року.



Як зазначають аналітики CNBC, протягом останніх двох тижнів обсяг торгів біткоїном та настрої були пригніченими, оскільки інвестори були стурбовані великим відтоком коштів з біржового біткойн-фонду Grayscale Bitcoin ETF та більш глибоким падінням ціни напередодні очікуваного стрибка вгору цього року.



З усім тим біткоїн завершив тиждень зростанням на 10,76%, що стало найкращим тижнем з 8 грудня.



Позитивні настрої, схоже, повертаються, оскільки відтік GBTC сповільнився. Крім того, імпульс від S&P 500, який у четвер вперше в історії ненадовго торкнувся позначки 5 000, може перекинутися q на криптовалюти.



Біткоїн наближається до ключового рівня опору, який Fairlead Strategies на початку цього тижня визначив на рівні 48 600 дол. Досягнення цього рівня відкриє шлях до нового історичного максимуму, вважають аналітики.

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