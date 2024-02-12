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«Дія.Сity» виповнилося 2 роки - більше 830 резидентів

12 февраля 2024 г., 8:35

Два роки виповнилося унікальному правовому та податковому простору «Дія.Сity».

«Для цього створили в межах «Дія.Сity» найпривабливіші податкові умови в Європі, відкрили доступ до загальноприйнятих у світі інструментів венчурного інвестування та забезпечили максимальну прозорість для ведення бізнесу», зазначається у заяві Мінцифри.

За два роки у «Дія.Сity» вже більше 830 резидентів та понад 62 тисячі айтівців.

Також зазначається, що у «Дія.Сity» вже працює більше 100 defense tech-компаній

«Серед цілей «Дія.Сity» - розширення видів діяльності для компаній, що створюють біонічні протези, глобальна промоція українського технологічного сектору та збільшення кількості робочих місць в ІТ», резюмує Мінцифри.

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