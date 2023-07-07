Біткоїн досяг максимуму за останні 13 місяців

7 июля 2023 г., 9:35

0

Tweet

Біткоїн досяг 13-місячного максимуму в четвер, коли почався попиту з боку інституціональних інвесторів після коментарів генерального директора BlackRock Ларрі Фінка (Larry Fink).

За даними Coin Metrics все ж біткоїн трохи подешевшав до 30147,48 дол. Але вранці вона піднялася до 31450 дол., досягнувши найвищого рівня з червня 2022 року. Зменшення курсу відбулося після того, як кращі, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США посилили занепокоєння інвесторів щодо подальшої динаміки відсоткових ставок.

Настрої серед трейдерів були високими після того, як генеральний директор BlackRock надав біткоїну, можливо, найбільшу в його історії підтримку з боку великого інституційного гравця. Виступаючи в середу на Fox Business News, Ларрі Фінк назвав біткоїн «міжнародним активом» і сказав, що він «не базується на якійсь одній валюті, тому він може являти собою актив, яким люди можуть грати як альтернативою».

Біткойн неухильно зростає з 15 червня, коли BlackRock, найбільший у світі інвестфонд, вперше подав заявку на запуск спотового біткойн-біржового ETF. За даними CryptoQuant, кількість монет, якими володіють установи через трасти, ETF та фонди, різко зросла, досягнувши найвищого рівня за останній рік, а відкритий інтерес до біткоїна повернувся до рівня, що існував до FTX.

«Учасники ринку позитивно реагують на вихід старих фінансових установ у біткоїн - тенденція, яка надає додаткової цінності активу, який колись вважався швидкоплинним захопленням, - підкреслив Майкл Зонненшайн (Michael Sonnenshein), генеральний директор Grayscale, чий біткоїн-траст чекає на зелене світло для перетворення в ETF. - Але ще важливіше те, що нещодавні новини про нових учасників ринку біткоїнів підкреслюють стійкість цього класу активів в цілому, і багато інвесторів розглядають його як інвестиційну можливість, що випадає раз на покоління».

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys