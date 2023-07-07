 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На фронт відправляються ще понад 600 безпілотників від «Армії дронів»

7 июля 2023 г., 8:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що в рамках проєкту «Армія дронів» придбано і відправляються захисникам, які боронять нашу країну від ворога, ще більш як 600 безпілотних авіаційних комплексів.

Серед них як традиційні Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва:

  • 150 коптерів Mavic 3E (допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл);
  • 423 коптери Matrice (знаходять найбільш замасковані позиції росіян);
  • 5 комплексів «Лелека» (в одному комплексі – три БПЛА – розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога);
  • 18 коптерів «Кажан» (ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 км/год).

На фронт відправляються ще понад 600 безпілотників від «Армії дронів»

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  