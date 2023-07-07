На фронт відправляються ще понад 600 безпілотників від «Армії дронів»

7 июля 2023 г., 8:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що в рамках проєкту «Армія дронів» придбано і відправляються захисникам, які боронять нашу країну від ворога, ще більш як 600 безпілотних авіаційних комплексів.

Серед них як традиційні Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва:

150 коптерів Mavic 3E (допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл);

423 коптери Matrice (знаходять найбільш замасковані позиції росіян);

5 комплексів «Лелека» (в одному комплексі – три БПЛА – розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога);

18 коптерів «Кажан» (ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 км/год).

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