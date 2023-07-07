На фронт відправляються ще понад 600 безпілотників від «Армії дронів»

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що в рамках проєкту «Армія дронів» придбано і відправляються захисникам, які боронять нашу країну від ворога, ще більш як 600 безпілотних авіаційних комплексів.
Серед них як традиційні Mavic та Matrice, так і БПЛА українського виробництва:
- 150 коптерів Mavic 3E (допомагають виявити техніку та переміщення окупантів, не потрапивши під приціл);
- 423 коптери Matrice (знаходять найбільш замасковані позиції росіян);
- 5 комплексів «Лелека» (в одному комплексі – три БПЛА – розвідувальний дрон, який може працювати в тилу ворога);
- 18 коптерів «Кажан» (ударний коптер, який важко збити, оскільки він розганяється до 120 км/год).
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