Світовий дохід публічних хмарних сервісів у 2022 році перевищив 500 млрд дол. - зростання на 22,9%

7 июля 2023 г., 10:35

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Зідно з даними IDC світовий дохід ринку публічних хмарних сервісів у 2022 році склав $545,8 млрд, що на 22,9% більше, ніж у попередньому році.

Програмне забезпечення як послуга - додатки (SaaS - Applications) продовжувало залишатися найбільшим джерелом доходу публічних хмарних сервісів, на яке припадало понад 45% від загального обсягу.

Інфраструктура як послуга (IaaS) була другою за величиною категорією з 21,2% від загального обсягу, тоді як платформа як послуга (PaaS) та програмне забезпечення як послуга - системне інфраструктурне програмне забезпечення (SaaS - SIS) забезпечили 17% та 16,7% від загального доходу відповідно. Про це свідчать нові дані піврічного всесвітнього відстеження публічних хмарних сервісів Міжнародної корпорації даних ().

«Враховуючи економічні виклики минулого року, легко зробити висновок, що ми перебуваємо в періоді, коли фокус на обмеженні нових витрат та оптимізації використання існуючих хмарних активів буде домінувати в пріоритетах ІТ-директорів і визначатиме стан ІТ-провайдерів на наступні кілька років. Це також дуже неправильний висновок. Оцінка та використання АІ, спричинені генеративним АІ, починають домінувати у плануванні та довгострокових інвестиційних програмах бізнесу, а хмарні провайдери відіграватимуть значну роль в оцінці та впровадженні послуг, що сприяють розвитку АІ», зазначив Рік Вілларс (Rick Villars), віце-президент групи Worldwide Research в IDC.

У 2022 році витрати провідних постачальників публічних хмарних сервісів ще більше консолідувалися: сукупний дохід 5 найбільших постачальників публічних хмарних сервісів - Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google і Oracle - склав понад 41% від загального світового обсягу і зріс на 27,3% в річному обчисленні. Завдяки пропозиціям у всіх чотирьох категоріях розгортання Microsoft залишилася на першому місці на загальному ринку публічних хмарних сервісів з часткою 16,8%, за нею слідує AWS з часткою 13,5%.

У той час як загальний ринок публічних хмарних сервісів у 2022 році зріс на 22,9% у річному обчисленні, дохід від базових хмарних сервісів, які підтримують стратегії «цифрової першості», зріс на 28,8%. Це свідчить про зростаючу залежність підприємств від хмарної інноваційної платформи, побудованої на широко розгорнутих обчислювальних сервісах, сервісах для обробки даних та штучного інтелекту, а також сервісах для розробки додатків, що сприяють інноваціям. IDC очікує, що витрати на базові хмарні сервіси (особливо елементи IaaS та PaaS) продовжуватимуть зростати вищими темпами, ніж загальний ринок хмарних технологій, оскільки підприємства використовують хмари для прискорення свого переходу до цифрового бізнесу.

«Хмарні провайдери роблять значні інвестиції у високопродуктивну інфраструктуру, - наголошує Дейв Маккарті (Dave McCarthy), віце-президент з досліджень у сфері хмарних та периферійних інфраструктурних послуг. - Це слугує двом цілям. По-перше, це відкриває наступну хвилю міграції для корпоративних додатків, які раніше залишалися локальними. По-друге, це створює основу для нового програмного забезпечення зі штучним інтелектом, яке можна швидко розгортати в масштабах. В обох випадках ці інвестиції створюють можливості для зростання ринку».

«Дослідження IDC показує, що більшість організацій вважають свого постачальника публічної хмари найбільш стратегічним технологічним партнером, і з цим згодні як ІТ-лідери, так і бізнес-лідери, - говорить Лара Греден (Lara Greden), директор з досліджень, Платформа як послуга, IDC. - Коли справа доходить до планування послуг PaaS-розробників і сервісів обробки даних, організації, які ще не почали свій шлях у розробці додатків з підтримкою АІ, починають визначати їх пріоритети. Ті ж, хто почав впроваджувати АІ, виявляються в хорошому становищі, щоб оцінити подальше впровадження можливостей генеративного АІ в рамках інтелектуальної стратегії розробки додатків».

«SaaS-додатки залишаються найбільшим сегментом ринку хмарного програмного забезпечення, який, за прогнозами, становитиме понад 547 мільярдів доларів США до кінця 2023 року, - зачвив Френк Делла Роза (Frank Della Rosa), віце-президент з досліджень SaaS, бізнес-платформ та промислової хмари в IDC. - Мінливі ринкові умови, експоненціальне зростання витрат на хмарні технології та швидкі темпи впровадження інновацій постачальниками допомагають підтримувати подвійне цифрове зростання. Наступне покоління SaaS-додатків буде використовувати досягнення в галузі штучного інтелекту, щоб забезпечити безпрецедентне підвищення продуктивності в персоналізації та клієнтському досвіді, а також операційної ефективності, одночасно переосмислюючи функціональні ринки в різних галузях».

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